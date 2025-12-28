España en alerta por lluvias; un muerto y dos desaparecidos

Madrid. Las lluvias torrenciales que afectan el sur de España dejaron al menos una persona muerta y dos desaparecidas, informaron el domingo los servicios de emergencia. El fallecimiento se confirmó en el municipio de Alhaurín el Grande, en la provincia de Málaga, donde continúan las labores de búsqueda de otra persona. Un tercer desaparecido es buscado en la provincia de Granada.

Videos difundidos en redes sociales muestran calles anegadas y fuertes corrientes de agua en varias localidades andaluzas tras las lluvias registradas durante la noche. Ante la situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a la población mantener la “máxima precaución”.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) rebajó el nivel de alerta en Andalucía de rojo a naranja, aunque advirtió que la Comunidad Valenciana permanece en alerta máxima. El organismo alertó de un “peligro extraordinario” por la intensidad de las precipitaciones previstas a partir del lunes, con acumulaciones significativas en pocas horas. La región de Murcia también resultó afectada por las lluvias.

España sigue marcada por las devastadoras inundaciones de octubre de 2024, que dejaron más de 230 muertos, principalmente en Valencia, y desataron una fuerte polémica por la gestión de las alertas y la respuesta de los servicios de emergencia.