Ébola deja más de 200 muertos en Congo en un mes y alerta por avance de la epidemia

Más de 200 personas han muerto de ébola en República Democrática del Congo (RDC), poco más de un mes después de que se declarara la epidemia, informó este jueves la agencia de salud de la Unión Africana.

El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) registró que 202 personas murieron a causa del virus, de un total de 875 casos confirmados, lo que representa una tasa de mortalidad del 23%. "Lo que nos preocupa es el estado del rastreo de contactos", dijo Wessam Mankoula, médico del Africa CDC.

"Debido a los retos de seguridad y a la dificultad de acceso a algunas zonas para nuestro personal de respuesta del Africa CDC, la Organización Mundial de la Salud y diferentes socios... seguimos observando que este rastreo de contactos es bajo".

La Cruz Roja advirtió esta semana que el brote en RDC, declarado el 15 de mayo, aún no ha alcanzado su punto máximo y podría prolongarse un año. La respuesta a la epidemia, la decimoséptima que azota a este extenso país de África Central, enfrenta enormes desafíos.

No existe ninguna vacuna ni tratamiento homologado contra la rara cepa Bundibugyo, responsable de esta nueva epidemia. Las tres provincias afectadas en el noreste del país --Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur-- llevan mucho tiempo sumidas en conflictos y desplazamientos masivos, lo que complica la respuesta.