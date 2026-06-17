La OMS publica directrices de manejo clínico para Ébola, Marburgo y otros filovirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado este miércoles las primeras directrices para el manejo clínico de las enfermedades por filovirus, que incluyen virus del Ébola y Marburgo, frente a los que ha destacado la importancia que tiene la atención de apoyo temprana para mejorar la supervivencia y los resultados de salud de los pacientes.

La OMS ha presentado esta guía en un contexto marcado por el brote de ébola causado por el virus Bundibugyo en República Democrática del Congo (RDC). "El actual brote del virus de Bundibugyo nos recuerda la necesidad de una atención médica diligente, integral y centrada en la persona, para salvar vidas y preservar la dignidad humana", ha destacado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El ébola y la enfermedad de Marburgo, a la que también se dirigen las recomendaciones de la OMS, son graves y a menudo mortales, con tasas de letalidad que oscilan entre el 25 y el 90% en los brotes más severos, a lo que se suma la falta de vacunas y tratamientos autorizados.

Tomando como referencia las lecciones aprendidas de los recientes brotes de ébola y Marburgo, 72 en África desde 1967, la evidencia científica y el asesoramiento de expertos internacionales, las nuevas directrices buscan orientar a los trabajadores sanitarios en la atención a los pacientes y armonizar los enfoques clínicos.

A este respecto, el objetivo de la guía también se centra en permitir que los administradores de centros sanitarios y los responsables políticos planifiquen, se preparen y respondan mejor a los brotes de enfermedades por filovirus mediante el suministro adecuado de material médico, equipos biomédicos, apoyo de laboratorio y recursos humanos.

"Alentamos a los gobiernos y las autoridades a integrar estas nuevas recomendaciones en la preparación y la respuesta ante brotes, para garantizar una atención de alta calidad para todos", ha resaltado el director general de la OMS.

16 recomendaciones

Las directrices recogen 16 recomendaciones prácticas y dirigidas a la identificación del deterioro clínico, el manejo de la deshidratación y el shock, la mejora de la monitorización del paciente, la administración segura de intervenciones de apoyo críticas y el seguimiento estructurado de los pacientes que se han recuperado de las enfermedades de ébola y Marburgo.

En primer lugar, la guía recomienda establecer un seguimiento sistemático de los pacientes con enfermedad por filovirus sospechada o confirmada, mediante una evaluación clínica estructurada y documentada a intervalos regulares, con una frecuencia adaptada al estado del paciente.

Asimismo, aconseja el seguimiento sistemático mediante pruebas clínicas de laboratorio que permitan identificar y controlar problemas como hipoglucemia y alteraciones metabólicas, al tiempo que sugiere el tratamiento rápido y preciso de la deshidratación mediante rehidratación oral e intravenosa.

Entre las recomendaciones también destacan el uso temprano y preciso de líquidos intravenosos y medicamentos vasoactivos para tratar el shock, guiado por el monitoreo seriado de los signos vitales y los marcadores de perfusión; así como iniciar el tratamiento con antibióticos en caso de que coexistan otras infecciones bacterianas, incluida la sepsis.

Tras ello, aconseja que se realice un seguimiento estructurado de los pacientes que han sobrevivido a la enfermedad por filovirus para promover su bienestar y prevenir nuevas infecciones relacionadas con la persistencia viral.

La OMS ha subrayado que el diagnóstico precoz, la derivación rápida y la atención de apoyo optimizada siguen siendo componentes fundamentales de la atención al paciente de enfermedad causada por filovirus.