Departamento de Tesoro de EU "seguirá aplicando la máxima presión" económica sobre Irán: Bessent

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que su Departamento seguirá presionando sobre las capacidades iraníes para generar y recuperar fondos, tras el anuncio de que la Marina estadounidense continuará con el bloqueo de los puertos en Irán.

Tras el anuncio de la extensión del alto al fuego anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el secretario destacó la importancia de presionar y asfixiar económicamente a "las principales fuentes de ingresos" de Teherán, aprovechando la restricción del comercio marítimo llevada a cabo por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

"Tal y como ha declarado el presidente, la Armada mantendrá el bloqueo de los puertos iraníes. En cuestión de días, las instalaciones de almacenamiento de la isla de Jark estarán llenas y los frágiles pozos de petróleo iraníes quedarán cerrados. Limitar el comercio marítimo de Irán supone un golpe directo a las principales fuentes de ingresos del régimen", dijo Bessent en una publicación en sus redes sociales.

De esta manera, Tesoro asume el protagonismo con la operación "Furia Económica", una arquitectura de sanciones que busca cerrar a Irán el acceso a bancos, seguros y pagos internacionales.

"Seguiremos ejerciendo la máxima presión mediante para mermar sistemáticamente la capacidad de Teherán para generar, mover y repatriar fondos. Cualquier persona o buque que facilite estos flujos a través de actividades comerciales y financieras encubiertas se expone a sanciones por parte de Estados Unidos", advirtió.