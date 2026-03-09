Trump dice que la toma de control sobre Cuba podría ser "amistosa, o no"

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que Cuba se encuentra en una "grave situación" desde el punto de vista humanitario y que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, estaba tratando el asunto, que podría ser o no una toma de control "amistosa".

"Él se está ocupando (del asunto) y puede que sea una adquisición amistosa, o puede que no. En realidad, no importaría porque están realmente al límite (...) como se suele decir, sin fuerzas. No tienen energía, no tienen dinero", declaró Trump a periodistas en una rueda de prensa en Doral, Florida.

El Gobierno cubano ha afirmado que no mantiene conversaciones de alto nivel con Estados Unidos, pero no ha desmentido rotundamente las informaciones de la prensa según las cuales funcionarios estadounidenses podrían estar manteniendo conversaciones informales con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro.