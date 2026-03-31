Corte Suprema de EU invalida una ley en Colorado que prohíbe las terapias de conversión

La Corte Suprema estadounidense dictaminó el martes que una ley del estado de Colorado que prohíbe las "terapias de conversión" para menores LGBT+ vulnera la libertad de expresión.

Estas terapias pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGBT+ para "reconvertirlas" en heterosexuales, asimilando en particular la homosexualidad a una enfermedad o a un trastorno mental.

Por una mayoría de 8 a 1, el alto tribunal da la razón a una consejera psicológica cristiana que impugnaba esa ley del estado, en manos de los demócratas, por considerar que el texto legislativo le impedía expresar sus puntos de vista al respecto.

Colorado (oeste) prohíbe desde 2019 esas "terapias de conversión" para menores, al igual que una veintena de estados en Estados Unidos.

Pero la ley también restringe el derecho a expresar opiniones contrarias, y ese es el aspecto que invalidaron los magistrados.

De los nueve jueces del Tribunal, los seis conservadores, así como dos de los tres progresistas, dan la razón a la demandante, Kaley Chiles, quien contestaba esa ley ante la justicia, invocando su fe cristiana.

La demandante consideraba que la ley violaba la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión.

"La ley de Colorado que prohíbe las terapias de conversión no solo prohíbe las intervenciones físicas. En casos como este, censura el discurso de la opinión" de la demandante, escribió el magistrado conservador Neil Gorsuch en esta sentencia, en nombre de la mayoría del Tribunal.

"En la forma en que se aplicó a la Sra. Chiles, la ley de Colorado reglamentó su discurso y fue incluso más allá al prescribir qué posiciones podía expresar o no, discriminado en base al punto de vista", argumentó.

"Pero la Primera Enmienda constituye un escudo contra cualquier intento de imponer una ortodoxia de pensamiento o de palabra en este país. Expresa, por el contrario, la convicción de que todo estadounidense posee un derecho inalienable a pensar y hablar libremente", concluyó el juez Gorsuch.

En consecuencia, el tribunal devuelve el caso a las jurisdicciones inferiores para que revisen sus decisiones desfavorables a Kaley Chiles a la luz de esta sentencia.

"Caja de Pandora"

Solo la jueza progresista Ketanji Brown Jackson expresó su desacuerdo, reprochando a sus colegas que "abrieran una caja de Pandora" al menoscabar la capacidad de los Estados para regular el ejercicio de las profesiones médicas, con el posible "perjuicio para la salud de los estadounidenses".

El abogado de Kaley Chiles, James Campbell, de la conservadora Alliance Defending Freedom (ADF), celebró en un comunicado "una victoria significativa para la libertad de expresión, el sentido común y las familias que buscan desesperadamente ayuda para sus hijos".

Nada más volver al poder en 2025, Donald Trump anunció que las autoridades solo reconocerían "dos sexos" definidos al nacer, masculino y femenino, antes de firmar un decreto que ponía fin a las ayudas públicas para los tratamientos de transición de menores.

En junio, la Corte había permitido al estado de Tennessee prohibir a los menores transgénero el acceso a los tratamientos de transición.

Las "terapias de conversión" están prohibidas, al menos parcialmente, en numerosos países, con el apoyo de organizaciones de salud como la Asociación Americana de Psicología o el Real Colegio de Psiquiatras en Reino Unido.

La ONU ha pedido su prohibición mundial, calificándolas de discriminatorias, humillantes y de violación de la integridad física de las personas.