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La Casa Blanca informó que Trump dará un discurso sobre Irán este miércoles
"Mañana por la noche a las a las 21:00 (01:00 GMT del jueves), el presidente Trump dará un discurso a la nación para ofrecer una importante actualización sobre Irán", escribió el martes en X la portavoz Karoline Leavitt.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará un discurso el miércoles por la noche sobre la guerra en Irán, informó la Casa Blanca.
"Mañana por la noche a las a las 21:00 (01:00 GMT del jueves), el presidente Trump dará un discurso a la nación para ofrecer una importante actualización sobre Irán", escribió el martes en X la portavoz Karoline Leavitt.