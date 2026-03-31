Armenta Mier fortalece presencia en Tehuacán con un gobierno cercano, territorial y de atención directa

TEHUACÁN, Pue.— La presencia del gobernador Alejandro Armenta Mier en esta región confirmó una forma de gobernar que busca estar más cerca de la población, escuchar de manera directa sus necesidades y responder desde el territorio a los temas que más preocupan a las familias. Bajo esta visión, el ejecutivo refrendó que su administración privilegia el contacto con la gente, el diálogo con los distintos sectores y la atención regional como parte de un estilo de gobierno que coloca en el centro las demandas sociales y el bienestar colectivo.

De acuerdo con los resultados de un diagnóstico previo sobre las necesidades prioritarias en Tehuacán, la seguridad pública y la prevención del delito ocupan el primer lugar en la agenda ciudadana, seguida por el combate a la pobreza y la mejora de las condiciones económicas, el transporte público, los servicios de salud, la infraestructura urbana y el apoyo al campo. El documento también muestra que 73 por ciento de la población considera inseguro vivir actualmente en el municipio, mientras que la inseguridad pública aparece como el principal problema que debe atenderse.

Como parte de una estrategia de cercanía y atención regional, orientada a conocer de primera mano las problemáticas locales y fortalecer la proximidad con la ciudadanía, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, presentó diversos programas y proyectos para el municipio. “Venimos a atender y escuchar, porque lo que a ustedes les preocupa a nosotros nos ocupa", apuntó.

Acompañado por secretarios y secretarias; así como por la diputada federal, Rosario Orozco Caballero; y las legisladoras locales, Leonela Jazmín Martínez y Araceli Celestino Rosas; el gobernador Armenta Mier, afirmó que los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de trabajar de manera coordinada, ya que lo más sencillo sería no asistir a territorio, pero lo importante es dialogar con la población para llegar a acuerdos y conciliar intereses.

En este contexto, el titular del Ejecutivo anunció que, ante el desabasto de agua, a partir de este miércoles se dispondrá de cinco pipas y en los próximos días, se sumarán más hasta alcanzar un total de diez, con el objetivo de garantizar el suministro del vital líquido en barrios, colonias y juntas auxiliares del municipio. Asimismo, informó que se instalarán 500 alarmas vecinales conectadas al Centro de Monitoreo de Tehuacán y que próximamente entrará en operación el Centro LIBRE Casas Carmen Serdán.

Al proponer la construcción de la Casa de la Niñez y Adolescencia, el gobernador señaló que se aprovechará el Parque Industrial, actualmente con una ocupación del 40 por ciento, para detonar su desarrollo mediante los mismos beneficios fiscales que se aplican en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, en San José Chiapa.

Foto: Gobierno de Puebla

Llamó a las y los empresarios a denunciar el delito de corrupción y extorsión en el municipio, ya que su gobierno no será tapadera de ningún funcionario. Puntualizó que quien cometa dicha acción será sancionado contundentemente, para ello se establecerá una mesa permanente de atención a través del fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Rubén Alberto Curiel Tejeda.

El secretario de seguridad pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que en el municipio se tienen detectados los delitos que más afectan a los habitantes, como el homicidio doloso, narcomenudeo, robo a casa habitación y transporte. Agregó que instalarán una base permanente donde estarán coordinados la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de la Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN), ya que es importante neutralizar bandas delictivas y garantizar la paz de los habitantes.

"El municipio tiene todo el apoyo de la federación y del estado para que las cosas mejoren", aseguró el secretario, al tiempo de hacer un llamado a la población para fortalecer la denuncia anónima a través del 9-1-1 y 089, ya que de esa manera vinculados con los habitantes, bajarán la incidencia delictiva en Tehuacán.