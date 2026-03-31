Trump firma decreto para endurecer las reglas del voto por correo antes de las elecciones

El presidente Donald Trump firmó este martes un decreto con reglas más estrictas para el voto por correo, a poco más de ocho meses de las elecciones legislativas en Estados Unidos.

El decreto estipula, entre otras medidas, que los sobres que contendrán los votos deberán llevar un código de barras para ayudar al conteo y evitar un supuesto fraude.

La legitimidad de las elecciones es un tema recurrente en el discurso político de Trump, que no pudo probar ante la justicia que los comicios de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden, fueron fraudulentos.

"El fraude con el voto por correo es legendario. Es horrible", dijo Trump, calificando a los líderes demócratas del Congreso de "corruptos".

"Quieren poder hacer trampa", dijo Trump.

Los estudios hasta la fecha han detectado un nivel de fraude muy bajo en las elecciones, que son organizadas por los estados, con sus propias reglas.

El plan gubernamental es obligar a los estados a suministrar las listas de los votantes que soliciten las boletas para votar por correo, para fijar luego las modalidades.

Ese plan probablemente será litigado ante la justicia por la oposición demócrata y organizaciones independientes.

La Corte Suprema ya escuchó la semana pasada los argumentos en favor y en contra de permitir que los votantes puedan enviar sus boletas el mismo día de la votación, lo que obliga a prolongar el conteo días después.

La mayoría republicana en el Congreso, que podría estar en peligro en las elecciones de noviembre, ha presentado a debate el Save America Act, un proyecto de ley para combatir el fraude electoral.

A pesar de los estudios que no detectan fraude, una mayoría de electores favorecen reglas más estrictas, según sondeos.