Corea del Norte denuncia acuerdo entre EU y Seúl por submarinos de propulsión nuclear

Corea del Norte denunció el martes un acuerdo entre Seúl y Washington para construir submarinos de propulsión nuclear, al afirmar que tendrá un efecto dominó en materia atómica.

El presidente surcoreano Lee Jae Myung anunció la semana pasada la conclusión de un acuerdo de seguridad y comercio con Estados Unidos, incluyendo planes de desarrollar los navíos de propulsión nuclear.

Corea del Sur dijo que había obtenido "apoyo para expandir nuestra autoridad sobre el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento del combustible usado".

En sus primeras declaraciones sobre el acuerdo, el Norte sostuvo que el programa de submarino es un "peligroso intento de confrontación".

El acuerdo es un "acontecimiento serio que desestabiliza la situación de seguridad militar en la región Asia Pacífico más allá de la península coreana, y deja una situación nuclear imposible de controlar en la esfera global", según un comentario publicado el martes por la agencia noticiosa oficial KCNA.

La tenencia de submarinos nucleares por parte de Corea del Sur "causará un 'fenómeno de dominó nuclear' en la región y desatará una intensa carrera armamentista", agregó la agencia norcoreana.

El lunes, Seúl propuso a Pyongyang celebrar conversaciones militares para evitar choques fronterizos, la primera oferta de este tipo en siete años.

El presidente Lee también ofreció discusiones más amplias con el Norte, sin condiciones, pero Pyongyang no ha respondido.