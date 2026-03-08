Colombianos votan para elegir nuevo Congreso y tres candidatos presidenciales

Los colombianos comenzaron a votar el domingo para elegir un nuevo Congreso, una elección que será decisiva para la gobernabilidad del próximo presidente y la aprobación de sus reformas.

La jornada también servirá para que el Gobierno, la oposición y otros partidos midan sus fuerzas antes de la elección presidencial de mayo.

Más de 41.2 millones de electores están habilitados para elegir 102 senadores y 182 representantes a la Cámara, entre más de 3,000 candidatos, en una votación que los analistas anticipan será fragmentada entre más de 25 partidos, lo que obligará al próximo presidente a pactar acuerdos que garanticen su gobernabilidad.

Paralelamente, los electores podrán participar en una de las tres consultas con las que la derecha, la izquierda y el centro elegirán a sus candidatos presidenciales, pero en las que no participan figuras de esos sectores políticos como Abelardo De La Espriella, Iván Cepeda y Sergio Fajardo, que decidieron ir directamente a la primera vuelta.

"Es muy importante venir a ejercer el derecho al voto. Lo más importante es que Colombia decida su futuro y se acaten los resultados", dijo Federico Rodríguez, un administrador de empresas, a la salida de un puesto de votación en el norte de Bogotá.

Las urnas abrieron a las ocho de la mañana (13:00 GMT) y cerrarán a las cuatro de la tarde (21:00 GMT).

"Es un orgullo que podamos salir a ejercer nuestro derecho al voto y a la democracia, pero también siento incertidumbre sobre los resultados, de saber cuál va a ser el futuro de Colombia en los próximos cuatro años", afirmó Isabella Suárez, de 21 años, estudiante de negocios, después de votar en el norte de la capital colombiana.

El presidente Gustavo Petro, quien concluye su mandato de cuatro años el 7 de agosto, alertó por supuestas fallas de seguridad de un software utilizado para el conteo de los votos y de posibles fraudes por adulteración de las actas de votación.

Sin embargo, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que la transparencia de las elecciones está garantizada con la publicación de todas las actas y que los resultados del software podrán ser verificados por los testigos de los diferentes partidos.

Unos 246,000 efectivos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional mantienen un dispositivo de seguridad en más de 13,400 puestos de votación en todo el país, en prevención de ataques de grupos armados ilegales y de delitos electorales como la compra de votos o la presión a los electores.