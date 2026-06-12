Colombia envía ayuda humanitaria a Cuba en medio de la crisis energética y presión de EU

Un cargamento de ayuda humanitaria procedente de Colombia llegó este viernes a Cuba, en medio de una severa crisis económica y energética en la isla de 9,6 millones de habitantes, bajo presión de Washington.

Estados Unidos impuso desde finales de enero un bloqueo petrolero a Cuba, ubicada a 150 km de las costas de Florida, por considerar que representa una amenaza a su seguridad nacional. Desde entonces, solo ha llegado un petrolero ruso, cuyas reservas ya se han agotado.

El buque ACR Caribe de la armada colombiana, procedente de Cartagena, arribó al puerto de La Habana en la mañana del viernes, según constataron periodistas de la AFP.

El gobierno de Gustavo Petro informó que el barco transportó unas 100 toneladas de alimentos, medicinas, insumos hospitalarios y paneles solares, "ante las dificultades que enfrenta la isla por los efectos de fenómenos naturales recientes y la compleja situación energética y económica".

Colombia ya había enviado a La Habana donaciones para paliar el desabastecimiento y para los damnificados por el huracán Melissa.

México también ha enviado seis cargamentos marítimos de ayuda humanitaria desde febrero. Organizaciones de la sociedad civil de Uruguay y Belice han participado también de estos envíos. Desde entonces, solo ha llegado un petrolero ruso, cuyas reservas ya se han agotado.