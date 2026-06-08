EU contempla tres escenarios en Cuba, según Díaz-Canel

La Habana. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que Estados Unidos contempla tres escenarios en su estrategia contra Cuba: provocar un estallido social mediante la presión económica, tomar el control de la economía del país y una eventual agresión militar, según una entrevista publicada en el periódico digital español elDiario.es.

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se han tensado desde enero, tras la imposición por parte de Washington de un bloqueo petrolero a la isla así como la imputación del expresidente Raúl Castro por un caso que se remonta a 1996.

“Un escenario es con la asfixia económica, provocar el estallido social, y que ese estallido social le dé posibilidad, entonces con un pretexto de ayuda humanitaria, de intervenir en el país”, explicó Díaz-Canel.

“Un segundo escenario es seguir un diálogo con Cuba coercitivo, de máxima presión, para apoderarse de la economía cubana, para ocupar el país económicamente y que eso después les diera la posibilidad de provocar un cambio del sistema político”, añadió.

“Y un tercer escenario es el de la agresión militar”, apuntó Díaz-Canel quien defendió el derecho del país a prepararse para la defensa, de forma "que no haya sorpresa" ni "derrota".