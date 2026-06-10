Cuba acusa a EU de bloquear ayuda humanitaria y agravar crisis por escasez de combustible

El gobierno cubano denunció este miércoles que la falta de combustible provocada por el cerco petrolero que Estados Unidos impide a la ONU distribuir 170 contenedores de ayuda humanitaria en la isla comunista.

Desde enero, Washington ha decretado además varias oleadas de sanciones contra empresas y dirigentes cubanos, agravando la crisis económicas y energética que ya enfrentaba la isla, bajo embargo estadounidense desde 1962.

"Según (la) ONU, 170 contenedores de productos esenciales que ya han llegado a Cuba, equivalentes a unos 6,3 millones de dólares, no están llegando a los beneficiarios debido a la escasez de combustible", denunció en X el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

El jefe de la diplomacia cubana destacó que "el bloqueo energético de Estados Unidos contra Cuba tiene un impacto real y grave en la población" y "es parte del castigo colectivo que aplica el gobierno estadounidense contra el pueblo cubano".

"No solo limita el desempeño de la economía cubana. Frena el trabajo de agencias y organizaciones internacionales, evidenciando su carácter extraterritorial", apuntó.

El presidente Donald Trump considera que Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa "una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con "tomar el control" de la isla.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el lunes a Washington a levantar "de inmediato" esas sanciones. "Hay niños que mueren porque los médicos no tienen acceso a los suministros médicos y a los medicamentos esenciales. Esto es inaceptable", añadió Türk.