Más de 10 aerolíneas cancelan vuelos tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

Aerolíneas de todo el mundo cancelaron vuelos en Oriente Medio este sábado después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, sumiendo a la región en un nuevo conflicto.

El espacio aéreo sobre Irán e Irak estaba vacío el sábado por la mañana, según los mapas del servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

A continuación se muestra la información más reciente sobre vuelos ordenada por aerolínea en orden alfabético:

AEGEAN AIRLINES

La mayor aerolínea de Grecia, suspendió los vuelos hacia y desde Tel Aviv en Israel, Beirut en Líbano y Erbil en Irak hasta el 2 de marzo.

AIR FRANCE KLM

Air France canceló vuelos desde y hacia Tel Aviv (Israel) y Beirut (Líbano) para el sábado. KLM adelantó la suspensión de su servicio Ámsterdam-Tel Aviv, cancelando el vuelo programado para el sábado. La filial neerlandesa de Air France-KLM había anunciado el miércoles que los vuelos se suspenderían a partir del domingo, pero ahora ha adelantado la fecha.

Para el sábado solo estaba previsto un vuelo a Tel Aviv.

BRITISH AIRWAYS

British Airways, propiedad de ICAG, anunció la cancelación de los vuelos a Tel Aviv y Baréin hasta el 3 de marzo, así como de su vuelo a Amán del sábado.

IBERIA EXPRESS

La aerolínea española propiedad del Grupo Iberia canceló un vuelo a Tel Aviv programado para el sábado a las 17.00 hora local.

INDIGO

La aerolínea dijo que estaba monitoreando las noticias de Oriente Medio.

JAPAN AIRLINES

Japan Airlines canceló un vuelo el sábado desde Tokio Haneda a Doha, así como un vuelo de regreso el 1 de marzo, dijo Nikkei.

LOT POLISH AIRLINES

LOT Polish Airlines devolvió su vuelo LO121 de Varsovia a Dubái a Varsovia.

LUFTHANSA

La aerolínea alemana suspendió los vuelos hacia y desde Tel Aviv en Israel, Beirut en Líbano y Omán hasta el 7 de marzo y los vuelos hacia y desde Dubái el sábado y el domingo.

También dijeron que no volarían en el espacio aéreo israelí, libanés, jordano, iraquí e iraní hasta el 7 de marzo.

NORWEGIAN AIR

La aerolínea nórdica suspendió todos los vuelos con destino y origen en Dubái hasta el 4 de marzo, informó un portavoz de la compañía. La aerolínea no suspendió los vuelos a Tel Aviv (Israel) ni a Beirut (Líbano), ya que estos destinos solo están activos en verano, añadió.

QATAR AIRWAYS

La aerolínea ha anunciado que ha suspendido temporalmente los vuelos hacia y desde Doha debido al cierre del espacio aéreo qatarí.

SCANDINAVIAN AIRLINES

La aerolínea informó a Reuters que había suspendido su vuelo a Tel Aviv desde Copenhague el sábado. No se había tomado ninguna decisión con respecto a los vuelos en fechas posteriores.

TURKISH AIRLINES

La aerolínea canceló el sábado los vuelos a Qatar, Kuwait, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos y Omán, así como los vuelos al Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania hasta el 2 de marzo.

VIRGIN ATLANTIC

Virgin Atlantic dijo que evitará temporalmente el espacio aéreo iraquí, lo que resultará en algunos desvíos planificados previamente de sus vuelos y canceló su servicio VS400 desde Londres Heathrow a Dubái el sábado.

WIZZ AIR

La aerolínea suspendió los vuelos hacia y desde Israel, Dubái, Abu Dabi y Amán con efecto inmediato hasta el 7 de marzo.

La empresa añadió que las decisiones operativas se seguirían revisando y que el programa de vuelos podría ajustarse según evolucione la situación.