Lectura 4:00 min
Más de 10 aerolíneas cancelan vuelos tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán
El espacio aéreo sobre Irán e Irak estaba vacío el sábado por la mañana, según los mapas del servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24.
Aerolíneas de todo el mundo cancelaron vuelos en Oriente Medio este sábado después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, sumiendo a la región en un nuevo conflicto.
A continuación se muestra la información más reciente sobre vuelos ordenada por aerolínea en orden alfabético:
AEGEAN AIRLINES
La mayor aerolínea de Grecia, suspendió los vuelos hacia y desde Tel Aviv en Israel, Beirut en Líbano y Erbil en Irak hasta el 2 de marzo.
AIR FRANCE KLM
Air France canceló vuelos desde y hacia Tel Aviv (Israel) y Beirut (Líbano) para el sábado. KLM adelantó la suspensión de su servicio Ámsterdam-Tel Aviv, cancelando el vuelo programado para el sábado. La filial neerlandesa de Air France-KLM había anunciado el miércoles que los vuelos se suspenderían a partir del domingo, pero ahora ha adelantado la fecha.
Para el sábado solo estaba previsto un vuelo a Tel Aviv.
BRITISH AIRWAYS
British Airways, propiedad de ICAG, anunció la cancelación de los vuelos a Tel Aviv y Baréin hasta el 3 de marzo, así como de su vuelo a Amán del sábado.
IBERIA EXPRESS
La aerolínea española propiedad del Grupo Iberia canceló un vuelo a Tel Aviv programado para el sábado a las 17.00 hora local.
INDIGO
La aerolínea dijo que estaba monitoreando las noticias de Oriente Medio.
JAPAN AIRLINES
Japan Airlines canceló un vuelo el sábado desde Tokio Haneda a Doha, así como un vuelo de regreso el 1 de marzo, dijo Nikkei.
LOT POLISH AIRLINES
LOT Polish Airlines devolvió su vuelo LO121 de Varsovia a Dubái a Varsovia.
LUFTHANSA
La aerolínea alemana suspendió los vuelos hacia y desde Tel Aviv en Israel, Beirut en Líbano y Omán hasta el 7 de marzo y los vuelos hacia y desde Dubái el sábado y el domingo.
También dijeron que no volarían en el espacio aéreo israelí, libanés, jordano, iraquí e iraní hasta el 7 de marzo.
NORWEGIAN AIR
La aerolínea nórdica suspendió todos los vuelos con destino y origen en Dubái hasta el 4 de marzo, informó un portavoz de la compañía. La aerolínea no suspendió los vuelos a Tel Aviv (Israel) ni a Beirut (Líbano), ya que estos destinos solo están activos en verano, añadió.
QATAR AIRWAYS
La aerolínea ha anunciado que ha suspendido temporalmente los vuelos hacia y desde Doha debido al cierre del espacio aéreo qatarí.
SCANDINAVIAN AIRLINES
La aerolínea informó a Reuters que había suspendido su vuelo a Tel Aviv desde Copenhague el sábado. No se había tomado ninguna decisión con respecto a los vuelos en fechas posteriores.
TURKISH AIRLINES
La aerolínea canceló el sábado los vuelos a Qatar, Kuwait, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos y Omán, así como los vuelos al Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania hasta el 2 de marzo.
VIRGIN ATLANTIC
Virgin Atlantic dijo que evitará temporalmente el espacio aéreo iraquí, lo que resultará en algunos desvíos planificados previamente de sus vuelos y canceló su servicio VS400 desde Londres Heathrow a Dubái el sábado.
WIZZ AIR
La aerolínea suspendió los vuelos hacia y desde Israel, Dubái, Abu Dabi y Amán con efecto inmediato hasta el 7 de marzo.
La empresa añadió que las decisiones operativas se seguirían revisando y que el programa de vuelos podría ajustarse según evolucione la situación.