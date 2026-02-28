Trump afirmó que Estados Unidos está llevando a cabo "importantes operaciones militares" en Irán

El presidente Donald Trump afirmó este sábado que Estados Unidos había iniciado "importantes operaciones militares" en Irán.

Las incursiones, que según Trump tenían como objetivo destruir los misiles iraníes y aniquilar a su armada, se producen tras las repetidas advertencias de Estados Unidos e Israel de que volverían a atacar Irán si la república islámica seguía adelante con sus programas nucleares y de misiles balísticos.

"No hago esta declaración a la ligera. El régimen iraní busca matar", dijo Trump en un video compartido en Truth Social.

"Es posible que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y que tengamos bajas, como suele ocurrir en la guerra, pero no lo hacemos por hoy. Lo hacemos por el futuro, y es una misión noble", destacó.

Trump pidió a los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas de Irán, que depusieran las armas, prometiéndoles que se les concedería inmunidad. La otra opción, según el mandatario, es "una muerte segura".

"Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní", dijo Trump.

Washington y Teherán mantuvieron una serie de conversaciones en las últimas semanas sobre las ambiciones nucleares de la república islámica. La más reciente se celebró el jueves sin que se llegara a ningún acuerdo.

"Irán se negó, tal y como ha hecho durante décadas y décadas. Rechazaron todas las oportunidades de renunciar a sus ambiciones nucleares, y ya no podemos soportarlo más", dijo Trump.