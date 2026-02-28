“Deceased”, EU actualiza la ficha de ‘El Mencho’ en su programa de recompensas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la ficha de búsqueda de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, a quien declaró “Deceased” (muerto) a través de su programa de recompensas por narcóticos.

De esta manera, las autoridades estadounidenses declararon oficialmente la muerte de quien fundara y fuera el principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y por quién se llegó a ofrecer hasta 15 millones de dólares de recompensa.

El ajuste en el portal electrónico del Gobierno de EU ocurrió sólo dos días después de que las Fuerzas Armadas de México abatieron al capo mexicano, mientras este se encontraba en la comunidad de Tapalpa, Jalisco.

Desde el año 2017, ‘El Mencho’ se convirtió en uno de los fugitivos más buscados por los EU, debido al poder que amasó junto con el CJNG desde el año 2010, grupo criminal que surgió tras la muerte de Ignacio ‘Nacho’ Coronel (uno de los líderes del Cártel de Sinaloa) y la captura de Óscar Orlando Nava Valencia, ‘El Lobo’, quien encabezaba al Cártel del Milenio, grupo armado de los Coronel y en cuyas filas estaba Nemesio Oseguera.

El Cártel del Milenio respondía al Cártel de Sinaloa en los estados de Jalisco y Colima. Asimismo, hacía frente a ‘Los Zetas’, el cuál antes de independizarse era el brazo armado del Cártel del Golfo. Con la captura de ‘El Lobo’, surgieron dos facciones: ‘La Resistencia’ y ‘Los Torcidos’, estos últimos encabezados por Nemesio Oseguera y quienes pasaron a convertirse en el CJNG.“Deceased”, ¿una victoria de EU?

Pocas veces el programa de recompensas de EU enmarca la palabra “Deceased”, la mayoría de la veces es “Captured” como destacan los casos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, entre otros.

Cabe recordar que fue la mañana del domingo 22 de febrero del presente 2026 cuando comenzó a correr un fuerte rumor: uno de los grandes capos del narcotráfico cayó en Jalisco. Bastaron unas horas para que el Ejército Mexicano revelara y confirmara la identidad del criminal fallecido: Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, fundador y líder principal del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las violentas reacciones no se hicieron esperar por las huestes del crimen organizado, quienes en cuestión de horas se encargaron de generar temor y pánico en gran parte de la República Mexicana. Pese al embate -que bien se pudo traducir como pataleta de la delincuencia- la calma y la tranquilidad regresaron poco a poco a las ciudades afectadas.

Entonces las reacciones correspondieron a las autoridades federales, mismas que además de confirmar el abatimiento del capo originario de Aguililla, Michoacán, también se felicitaban e incluso se reconocían por la estrategia y el trabajo coordinado (que contó con inteligencia de EU) para ponerle fin al hombre de 59 años de edad.

Pese a que fue una acción conjunta de las Fuerzas Armadas mexicanas, el diario estadounidense The Economist se encargó -un día después- de poner el dedo en la llaga a través de su analisis titulado como “The killing of Mexico’s most powerful narco will please Donald Trump” (El asesinato del narco más poderoso de México complacerá a Donald Trump), sosteniendo así que se trató de una presión diplomática por parte de los EU.

Para el martes 24 de febrero, Donald Trump se adjudicó el operativo realizado afirmando que “hemos derrocado a uno de los capos más siniestros de los cárteles como lo vieron ayer”.

Agregó que se estaba sembrando la seguridad y el dominio estadounidense en el hemisferio occidental, “actuando para proteger nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la injerencia extranjera”.

Para el día miércoles 25 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que conversó por teléfono con su homólogo estadounidense Donald Trump, llamada que duró alrededor de ocho minutos.

“Fue una llamada corta para ver cómo estaban las cosas en México (…) para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas”, añadió Sheinbaum. No obstante, la mandataria federal ya había reivindicado la soberanía de México en la lucha contra el narcotráfico.

"Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales (mexicanas). No hay participación de las fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información".