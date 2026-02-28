Rusia dice que Donald Trump e Israel están sumiendo a Oriente Medio en un abismo con el ataque a Irán

Rusia criticó el sábado al presidente estadounidense Donald Trump y a Israel por emprender un ataque peligrosamente irresponsable contra Irán que, según Moscú, está sumiendo a todo Oriente Medio en el abismo.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, dirigidos a sus líderes, sumiendo a Oriente Medio en un nuevo conflicto que, según Trump, acabaría con la amenaza para la seguridad de Estados Unidos y daría a los iraníes la oportunidad de derrocar a sus gobernantes.

"Washington y Tel Aviv se han embarcado una vez más en una peligrosa aventura que está acercando rápidamente a la región a una catástrofe humanitaria, económica y posiblemente radiológica", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

"Al sumir a Oriente Medio en un abismo de escalada incontrolada, en realidad están animando a los países de todo el mundo, principalmente de la región, a adquirir más medios y más peligrosos contra las amenazas emergentes".

Dmitry Medvédev, vicepresidente del poderoso Consejo de Seguridad de Rusia, criticó el sábado al presidente estadounidense Donald Trump por el ataque a Irán y cuestionó la capacidad de resistencia de Washington, dada la historia relativamente corta de Estados Unidos en comparación con la civilización persa.

"El pacificador vuelve a las andadas. Las conversaciones con Irán no eran más que una tapadera. Todo el mundo lo sabía", dijo Medvédev, expresidente ruso, en inglés.

"Entonces, ¿quién tiene más paciencia para esperar el lamentable final del enemigo? Estados Unidos solo tiene 249 años. El Imperio persa se fundó hace más de 2,500 años. Veamos qué pasa dentro de unos 100 años...".