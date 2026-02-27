Las claves económicas de la semana ( 23 al 27 de febrero): De inflación, empleo y crecimiento del PIB

Esta semana cierra febrero con varios datos muy relevantes para México, como el reporte de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) local del cierre del año pasado, así como el dato de la inflación de la primera quincena de febrero.

También se divulgaron los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al cuarto trimestre de 2025.

En tanto, al otro lado del Atlántico, se dio a conocer la inflación anual de la zona euro, un dato relevante para poder medir la persistencia de las presiones sobre los precios en la región.

En Estados Unidos se dio a conocer el Índice de Precios al Productor de enero, el cual permite evaluar las presiones inflacionarias desde los costos empresariales. Su análisis ayuda a anticipar cambios en los precios al consumidor.

Conoce los datos económicos clave que se publicaron entre el 23 y el 27 de febrero, para que puedas disfrutar del fin de semana bien informado.

PIB de México registró un avance de 0.8% anual en 2025

La economía de México creció 0.8% durante el año 2025, respecto del desempeño de 2024, en términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad.

El dato final del Producto Interno Bruto (PIB) dado a conocer por el Inegi, incorpora la totalidad de las encuestas económicas, registros administrativos completos tras los 52 días de haber finalizado el último trimestre.

Este dato sustituye así la estimación oportuna, que fue de 0.7 por ciento.

Con el avance de la actividad económica en todo el 2025, se hilaron cuatro años consecutivos en desaceleración desde el 2021, cuando la actividad registró un rebote de 6.3% tras el desplome que se observó en la pandemia.

Inflación se aceleró en México

La inflación en el país se aceleró por tercera quincena consecutiva durante la primera quincena de febrero ante nuevas presiones en el rubro de frutas y verduras, además de las que ya existen en los precios de las mercancías y servicios.

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un avance quincenal de 0.25% en la primera mitad de febrero, con lo que a tasa anual se ubicó en un nivel de 3.92 por ciento.

Pese a estos resultados, la inflación a los consumidores mexicanos se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% +/-1 punto porcentual.

México creó 293,000 empleos en 2025

El mercado laboral generó 292,881 empleos durante el año pasado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con datos al cuarto trimestre del 2025.

Los puestos de trabajo creados representan un 24.4% de lo que México necesita para satisfacer el crecimiento poblacional: 1.2 millones de plazas al año.

A la par de esto, la tasa de desempleo disminuyó 0.1 punto porcentual entre el cuarto trimestre del 2025 y el mismo periodo del 2024, con ello se ubicó en un nivel de 2.5%, un mínimo histórico.

Para el director del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Gonzalo Hernández Licona, el crecimiento de la informalidad ha influido en que la tasa de desempleo se mantenga baja.

Pobreza laboral cayó 3 puntos al cierre del año pasado

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el cuarto trimestre de 2025, la pobreza laboral se ubicó en 32.3% de la población, lo que representa una disminución de 3.1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024, cuando se encontraba en 35.4%.

Este avance se observó tanto en zonas urbanas como rurales; en las áreas urbanas, la pobreza laboral pasó de 30.8% a 28.1% en un año, mientras que en las zonas rurales descendió de 50.7% a 46.6 por ciento.

Aunque la incidencia sigue siendo considerablemente mayor en el ámbito rural, el ajuste muestra una mejora generalizada.

Las cifras también mostraron que el ingreso laboral real per cápita registró un incremento anual de 5.3%, lo que indica que los salarios avanzaron por encima de la inflación en ese periodo.

México capta un récord de IED en 2025

México captó un récord de 40,871 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2025, un alza de 10.8% interanual.

Este crecimiento se basa en cifras originalmente publicadas y refleja una tendencia creciente por quinto año consecutivo.

“Con este resultado, México se posiciona como un destino estratégico para el capital productivo global, frente a un entorno en el que los flujos de IED hacia las economías en desarrollo mostraron una caída del 2% en 2025, de acuerdo con estimaciones de la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD)”, dijo la Secretaría de Economía.

Con respecto al total de los flujos de IED que ingresaron a México en 2025, la reinversión de utilidades registró la mayor participación, con un 67.7% del total, seguida por las nuevas inversiones, con 18.0% , mientras que las cuentas entre compañías representaron el 14.3 por ciento restante.

Se debilitó la inflación de la eurozona en enero

La tasa de inflación interanual de la eurozona moderó al 1.7% en enero de 2026, tres décimas por debajo del dato registrado en diciembre de 2025 y la menor subida del coste de la vida desde septiembre de 2024, informó Eurostat. Mientras que para los Veintisiete los precios subieron un 2% interanual, frente al 2.3% del mes anterior.

El debilitamiento de la inflación de la zona euro en el arranque de 2026, que ya incluye a Bulgaria como miembro de la eurozona, reflejó una caída del 4.1% del coste de la energía, frente al retroceso del 1.9% en diciembre, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4.2%, frente al 3.5% interanual del mes anterior.

Costos de producción en EU crecieron más de lo previsto

La inflación de los costos de producción empresarial volvió a acelerarse en Estados Unidos en enero en comparación con el mes anterior, impulsada por el sector servicios, según un índice oficial publicado este viernes.

El Índice de Precios al Productor (IPP) subió un 0.5% intermensual, frente al 0.4% de diciembre.

Ello se debe a un aumento del 0.8% de los costos de los servicios, "mientras que los costos de los bienes cayeron un 0.3%", señaló la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), que publicó los datos.

Economía de Canadá se contrajo

La economía de Canadá se contrajo un 0.6% en el cuarto trimestre de 2025, para cerrar un año de crecimiento moderado en el que las exportaciones a Estados Unidos se vieron obstaculizadas por los aranceles del presidente Donald Trump.

La contracción reportada por Statistics Canada el viernes fue ligeramente peor que las previsiones de los analistas, que pronosticaron una caída del 0.2% del PIB de Canadá en comparación con el mismo período de 2024.

El organismo nacional de estadística situó el crecimiento anualizado de 2025 en un 1.7%. "Al mirar hacia atrás a 2025, la economía parece haber navegado bastante bien el caos global y los vientos en contra internos", señaló el economista Royce Mendes, de Desjardins, en una nota.

Argentina registra un repunte de su economía en 2025

La economía argentina creció 4.4% en 2025 y marcó un rebote tras la contracción de 1.8% registrada en 2024, según datos publicados este martes por el instituto nacional de estadística (Indec).

Las cifras dan cuenta de una reactivación de la actividad en diciembre, impulsada principalmente por el sector agrario.

El crecimiento fue inferior a las proyecciones del gobierno del ultraliberal Javier Milei, de 5%, y a las del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 4.5%.

¿Cómo cerraron los mercados esta semana?

Los mercados de México mostraron cambios mixtos el viernes, pero culminaron el mes con ganancias acumuladas, luego de la divulgación de un informe en Estados Unidos que mostró que los precios al productor aumentaron en enero por encima de lo esperado.

Tras los datos, operadores mantuvieron sus apuestas a que la Reserva Federal estadounidense mantendría las tasas de interés en su actual nivel de un 3.50-3.75% los siguientes meses, antes de retomar su ciclo de recortes, según datos de la herramienta FedWatch de CME.

Tipo de cambio

El peso mexicano cedió terreno frente al dólar en la sesión del cierre de febrero.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.2318 unidades por dólar. Contra el registro de 17.1950 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una caída de 3.68 centavos o de 0.21 por ciento.

A pesar de esta caída, el peso consiguió terminar febrero con un balance positivo. Frente a un registro de 17.4201 unidades en la última sesión de enero, registro una ganancia acumulada de 18.83 centavos, que son equivalentes a una mejora de 1.08 por ciento.

BMV y Biva

Las bolsas de valores de México cerraron con cambios moderados esta última sesión de febrero y de la temporada de reportes del cuarto trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.02% a 71,405.77 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.08% al nivel de 1,415.73 puntos.

Las bolsas locales registraron su cuarto mes consecutivo de ganancias. El índice S&P/BMV IPC registró un avance de 5.63% frente a su cierre del mes pasado. Sólo en lo que va del año, esta referencia local acumula una mejora de 10.94%, superado a sus pares del exterior.

Wall Street

Los tres principales índices de Wall Street registraron caídas este viernes, en la última sesión del mes.

Los promedios descendieron debido a una persistente desconfianza en la inversión en inteligencia artificial y el Nasdaq registró su peor caída mensual en un año.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 1.05% a 48,977.92 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 0.43% a 6,878.88 puntos. El Nasdaq Composite perdió 0.92% a 22,668.21 unidades.

El índice Dow Jones consiguió salva el mes con una marginal ganancia de 0.17% gracias a la rotación desde el sector tecnológico hacia empresas cíclicas, mientras que el S&P 500 acumuló una caída de 0.87% y el Nasdaq bajó 3.38% en su peor descenso en un año.