China marca a Trump su prioridad: Taiwán

Pekín/Washington. El presidente estadounidense Donald Trump mantuvo el lunes una llamada telefónica con el líder chino Xi Jinping, quien afirmó que el “regreso de Taiwán a China” es un componente esencial del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

La conversación se produjo semanas después de la reunión entre ambos mandatarios en Corea del Sur, donde alcanzaron un marco preliminar para un acuerdo comercial aún pendiente de cierre. Washington y Pekín han intentado estabilizar su relación tras meses de tensiones por aranceles y restricciones a sectores estratégicos como las tierras raras.

Trump calificó la comunicación como “muy buena” y aseguró que la relación bilateral es “extremadamente sólida”, sin mencionar el tema de Taiwán. Dijo además que visitará China en abril y que Xi viajará a Estados Unidos más adelante en el 2026.

Xi enfatizó que la cooperación entre ambos países beneficia a las dos partes y pidió mantener el impulso positivo desde el encuentro en Corea del Sur. También reiteró que China respalda los esfuerzos internacionales para alcanzar la paz en Ucrania.

Acuerdos bilaterales

La llamada se produjo en medio de la mayor crisis diplomática reciente de China con Japón, cuyo gobierno advirtió que cualquier ataque chino contra Taiwán podría desencadenar una respuesta militar. Pekín considera a Taiwán parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para tomar el control de la isla, que se gobierna democráticamente.

China reanudó compras de soja estadounidense y suspendió nuevas restricciones a las exportaciones de tierras raras, mientras que Estados Unidos redujo aranceles a cambio de compromisos chinos para frenar el flujo de químicos utilizados en la producción de fentanilo.