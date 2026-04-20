Chile y Estados Unidos firmarán acuerdos sobre minería y seguridad

Chile y Estados Unidos firmarán este ⁠lunes acuerdos sobre minería y seguridad, según informó el gobierno chileno.

Funcionarios de ambos ⁠gobiernos estarán presentes en ⁠la ceremonia de firma que tendrá lugar en Santiago, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Minería y Economía, Daniel Mas y el subsecretario de Estado de Estados Unidos para temas de Seguridad Internacional y Control de Armamento, Thomas DiNanno.

También, la ministra chilena de Seguridad Pública, Trinidad Steinert. El mes pasado, Chile y Estados Unidos firmaron una declaración conjunta para establecer consultas sobre minerales críticos y tierras raras.

"El mecanismo buscará institucionalizarse, ​propendiendo consolidar la cooperación entre ambos países en materia de minerales críticos ⁠y tierras raras", dijo ⁠entonces la Cancillería en ⁠un comunicado.

Las consultas "buscarán abordar el desarrollo de ⁠mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras; la identificación conjunta de proyectos de interés para abordar brechas en las cadenas de suministro prioritarias", entre otros, agregó.

La declaración de Chile de este ⁠lunes no dio detalles sobre los acuerdos que firmarían los países.