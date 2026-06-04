Canciller Velasco descarta notificación de EU sobre presunta revocación de visas a gobernadores

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que, hasta el momento, no existe ninguna comunicación formal ni informal con Estados Unidos respecto a la supuesta revocación de visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal.

La aclaración surge tras un reporte del diario estadounidense Los Angeles Times, el cual señaló que ambos mandatarios habrían perdido sus permisos de entrada a territorio estadounidense en el marco de presuntas investigaciones por vínculos con el crimen organizado.

"No, no tenemos ninguna comunicación oficial al respecto, ni extraoficial; no es un tema del que haya información por parte de Estados Unidos", declaró al ser cuestionado sobre el tema en conferencia de prensa.

Velasco defendió la solidez de la relación bilateral asegurando que se caracteriza por una comunicación cercana y frecuente, motivada por la vecindad geográfica y el alto número de ciudadanos que residen en ambos países.

"Existe un contacto casi cotidiano con el embajador (Ron Johnson), no sólo con el embajador, también nuestro equipo trabaja regularmente con su equipo. Por supuesto, tenemos una comunicación cercana con el departamento de estado", detalló.

"Siempre hay un tono de respeto, cordialidad con todos los países con los que tenemos relaciones que son la gran mayoría", agregó.