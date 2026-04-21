Canciller Velasco afina en Bruselas detalles de la firma del acuerdo comercial modernizado con la UE

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, para conversar sobre cómo profundizar la cooperación entre la Unión Europea y México, fomentar el diálogo político, el comercio y la inversión.

Durante el encuentro entre ambos funcionarios se afinaron detalles para la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea que será encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la presidente ade la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En el comunicado, la SRE detalló que Velasco Álvarez viajó a Bruselas, Bélgica, para organizar la visita de funcionarios de la Unión Europea a México, la cual "será anunciada en los próximos días".

Entre los funcionarios con los que se reunió en esta visita se encuentra la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, para revisar la agenda bilateral, especialmente en materia de salud, seguridad y asuntos digitales.

También "intercambió puntos de vista con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpias, Justa y Competitiva, para explorar vías de colaboración en temas de transición energética", informó la cancillería.

Cabe recordar, que hace un mes el secretario de Economía, Marcelo Ebrard informó que la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea se firmaría en mayo de este año, luego de que en enero de 2025 se concluyeron las negociaciones.

La modernización de este acuerdo comercial amplía el acceso al mercado en el sector agropecuario y pesquero, generando oportunidades para el crecimiento de las exportaciones en ambas vías. También homologa disposiciones en materia de inversión; crea un capítulo de facilitación del comercio; garantiza la no existencia de monopolios para la exportación e importación de materias primas; y crea un capítulo de comercio digital.

Además contempla la eliminación de aranceles para más del 83% de los productos agroalimentarios y la simplificación de trámites aduaneros, según adelantó recientemente la titular de la Unidad de Negociaciones Comerciales de la Secretaría de Economía, Deborah Alcocer.