Bajo escrutinio del INE, afiliaciones para nuevos partidos

Luego de que Somos MX, organización que busca convertirse en partido político denunció la filtración de su padrón de afiliados a Morena, el Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que las cifras de afiliaciones son vigiladas por personal especializado y no son definitivas, ya que deben someterse a un proceso de verificación y validación.

En días pasados, Somos MX, sostuvo que esta información es confidencial y está bajo resguardo exclusivo del INE, por lo que su uso indebido podría constituir una irregularidad.

No obstante, el INE recordó que para convertirse en partidos, las organizaciones deben acreditar al menos 256,030 afiliaciones válidas, las cuales son sometidas a procedimientos especializados de validación, aunado a que el este instituto realiza cruces permanentes para garantizar autenticidad y legalidad.

“Durante el proceso de solicitud de registro y hasta que concluya la revisión prevista en la normatividad aplicable, la totalidad de las afiliaciones tiene carácter preliminar, ya que se encuentra sujeta a procesos de revisión y validación por parte de la autoridad electoral para garantizar la autenticidad de la información”, argumentó.

Adicionalmente se dijo que el Instituto realiza cruces especializados con el Padrón Electoral, verifica casos de doble afiliación entre organizaciones participantes y revisa posibles duplicidades con partidos políticos vigentes.

“La validación de afiliaciones constituye uno de los mecanismos más robustos para garantizar que las organizaciones acrediten contar con respaldo auténtico de la ciudadanía y que todas las solicitudes sean evaluadas bajo los mismos criterios legales”.

Incluso, el INE ha señalado que no evalúa ideologías, plataformas políticas o posiciones partidistas. Su función consiste exclusivamente en verificar que las organizaciones cumplan los requisitos establecidos por la Constitución y las leyes electorales.

Congelado en TEPJF

Esta polémica se ve enmarcada por las impugnaciones que se mantienen congeladas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre validar o no el acuerdo del INE que trata las afiliaciones duplicadas entre partidos políticos y aquellas agrupaciones que buscan constituirse como partido político, el cual señala que que prevalecerá la afiliación más reciente.

El caso sobre doble afiliaciones surgió luego de haberse identificado que más de 100,000 afiliados a organizaciones eran militantes de otros partidos, principalmente de Morena.

En caso de que el TEPJF revoque el acuerdo del INE, las organizaciones se verían severamente afectadas, ya que corren el riesgo de que se les resten afiliaciones y no logren la cifra necesaria para convertirse en partido.