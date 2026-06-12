Colombia importa gas en nivel récord

El sistema energético colombiano sigue bajo presión por cuenta de dos factores, la inminente llegada del fenómeno del Niño y el déficit en la producción de gas, que ha forzado al país a importar en mayores volúmenes para satisfacer la demanda interna.

Sobre la segunda situación de estrés, datos del Gestor del Mercado de Gas Natural dan cuenta que durante la primera semana de junio, el país importó la mayor cantidad de gas en la historia con 32% del total de la demanda nacional, equivalente a 299.1 Gbtud.

Lo alcanzado en este periodo superó el récord de importación de gas que se había registrado en octubre de 2024, cuando se compró del exterior 31% del total de la demanda.

De acuerdo con Sergio Cabrales, docente de la Universidad de los Andes y experto en asuntos minero-energéticos, la mayor dependencia de las importaciones se centra en la caída sostenida en la producción en los últimos cuatro años.

Producción nacional

Al respecto, las cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos dan cuenta que, mientras que en año el promedio de la producción fiscalizada de gas fue de 1,678 millones de pies cúbicos, en 2023 fue de 1,546 Mpcd, en 2024 de 1,428 Mpcd, en 2025 de 1,259 Mpcd y, hasta abril, la producción nacional de gas es de 1,127 Mpcd; son 551 Mpcd entre el primer año y el último.

“La evolución reciente de la producción evidencia la importancia de fortalecer el desarrollo del sector, promoviendo nueva oferta, inversión y un entorno regulatorio estable que contribuya a la seguridad energética. En el contexto actual de precios altos, existen condiciones propicias para incrementar la producción y dinamizar la industria”, apuntó Nelson Castañeda, presidente de Campetrol.

Un análisis de Moody’s detalló que la participación de las importaciones de gas dentro de la oferta nacional seguirán subiendo y podrían alcanzar un nuevo récord al cierre de 2026.