Proyectos eléctricos mixtos pueden tener ajustes, estiman

La velocidad con la que se están llevando a cabo la adjudicación en el esquema de contratos mixtos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede derivar en que algunos proyectos no se materialicen ya que si bien son altamente bancables al tener a una empresa de gobierno con grado crediticio de inversión como cliente garantizado, puede tomarse más tiempo del previsto para otras instituciones o proveedores de equipos el presentar garantías de cumplimiento, lo que quedará fuera de las manos de las empresas que sin duda guardarán para rondas posteriores todos los proyectos que no logren llevarse a cabo en este primer proceso, según expertos.

A decir del que fue subsecretario de Electricidad, César Emiliano Hernández Ochoa, luego del fallo en que se logró una capacidad de hasta ahora poco más de 7,400 megawatts a instalarse en 38 proyectos eólicos y fotovoltaicos, con precios estimados por la industria de alrededor de 45 dólares por megawatt hora, se debe esperar a que se presenten las garantías de seriedad el próximo 16 de junio, según el calendario de la licitación, lo que se vuelve una competencia contra el tiempo, a pesar de que se trata de proyectos muy sólidos.

“Lo usual es que tome alrededor de año y medio conseguir los permisos, las garantías, el financiamiento y lo necesario para que arranque la construcción de un parque de generación eólico o fotovoltaico, pero este proceso inició en febrero cuando se publicaron las solicitudes del gobierno y ya en junio vemos a los proyectos seleccionados”, explicó, “será lógico que haya ajustes, lo vimos en los proyectos prioritarios y es la dinámica que podemos esperar en esta administración, que está acelerando la instalación de la capacidad de generación que no se llevó a cabo en casi ocho años”.

El fundador de la consultora en políticas públicas Publius consideró que a diferencia de otros procesos en que las garantías de seriedad de las propuestas se solicitan al inicio, el gobierno ha sido cuidadoso en pedirlas una vez que exista cierto avance porque así pueden realizarse correcciones tanto por parte de los postores que tienen oportunidad de definir mejor sus propuestas, como de las autoridades, que evalúan las ofertas en términos realistas y no como especulaciones que podrían suscitarse.

Por otra parte, recordó que en la primera convocatoria para atención prioritaria a nuevos permisos por parte de privados que cerró en diciembre pasado se inició con 20 proyectos por 3,700 megawatts, volumen que después se corrigió hasta quedar en 18 parques con una capacidad conjunta menor, pero con más avances tanto en gestión de permisos como en estudios técnicos que harán mucho más viable su instalación.

Y aunque se pensaría que la parálisis de todo el sexenio anterior en trámites ante el gobierno para nuevos proyectos renovables parecería que complicó la adquisición de equipo y proveeduría a escala, el experto explicó que lo que se podrá observar será una especie de rebote similar a la actividad económica después de la pandemia del Covid 19, ya que hay un mercado que esperó esta apertura con gestiones muy avanzadas que sólo esperaban una afirmativa del gobierno para echar a andar proyectos en etapas ya muy adelantadas.

El consultor del sector eléctrico mexicano, Víctor Ramírez Cabrera, considera a su vez que el gobierno ha sido cauto al no publicar los resultados de este primer proceso inmediatamente porque espera que haya ajustes en el volumen de energía que finalmente se logre contratar en el diseño final de los proyectos, aunque según él hay poco riesgo de que los proyectos no se materialicen.

“El apalancamiento con la CFE les va a dar fuerza y seriedad a proyectos que están siendo bancables. Las garantías son dinero, si tienes un proyecto viable, las tendrás”, aseguró.

Cabe recordar que la industria espera por lo menos un total de seis procesos del tipo, entre convocatorias para el otorgamiento prioritario de permisos -que ya lleva una ronda concluida con 17 plantas para 3,300 megawatts a desarrollarse y el anuncio de otro proceso con capacidad esperada por definirse- y otras dos licitaciones de proyectos mixtos con la CFE.

Si se concreta la entrega de garantías y se firman los contratos, la administración de Claudia Sheinbaum tendrá proyectos por poco más de 10,700 megawatts renovables, que es 43% de la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (Pladese).