Conflicto llevó al peso a depreciarse 3.56% en 12 días

El peso se ha depreciado fuertemente frente al dólar en lo que va de marzo, a medida que los participantes del mercado moderan su exposición al riesgo y continúan demandando dólares como activo de refugio por el conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda local se depreció 0.99% o 17.51 centavos y cerró en 17.8449 pesos por dólar el jueves, con lo que apuntó su peor nivel desde el 12 de enero, cuando finalizó en 17.9188 unidades.

En marzo, la divisa registra una depreciación de 3.56%, con lo que se encamina a su peor mes desde abril de 2025, cuando retrocedió 4.14 por ciento. En lo que va del 2026, lo que había ganado el peso, se está borrando, aunque todavía tiene una ligera apreciación de 0.91 por ciento.

Gabriela Siller, directora de Análisis para Banco Base, escribió que la guerra que inició el sábado 28 de febrero elevó la aversión al riesgo en los mercados financieros, lo que afectó a divisas de economías emergentes. A la par, se elevó la demanda por dólares como refugio.

Felipe Mendoza, Analista de Mercados en EBC Financial Group, estimó que, para los siguientes días, “el peso continúe bajo una fuerte presión, operando probablemente en el rango de los 17.85 a 18.10 pesos por unidad.

“La combinación de una Fed que no bajará tasas y una escalada bélica que amenaza los suministros energéticos globales mantendrá al dólar fortalecido frente a las divisas emergentes”, afirmó.

Agregó que si el crudo sigue subiendo por los ataques en el Medio Oriente, el subsidio a la gasolina en México no sería suficiente para evitar un repunte inflacionario que obligue a Banxico a mantener una postura restrictiva por más tiempo del esperado, limitando el atractivo del "carry trade" en un entorno de alta volatilidad.

Dólar repunta

El índice dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, subió 0.51% al nivel de 99.74 puntos en la jornada de ayer.

Desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente, el índice tiene un incremento de 2.18 por ciento. En el año, tiene una leve ganancia de 1.44 por ciento.

Para Monex Casa de Bolsa, la divisa estadounidense, medida a través del DXY, extiende su recuperación con un máximo en el techo de 99.18 unidad, “a medida que persiste la incertidumbre geopolítica y los operadores no identifican avances hacia un alto al fuego en la región”.

“El presidente estadounidense mencionó que el avance de la guerra es significativo, por lo que el conflicto podría durar menos de lo previsto inicialmente (cuatro semanas)”, añadieron.