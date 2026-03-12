Wall Street pierde en el mes por la guerra

Los principales índices en Wall Street registran caídas significativas durante marzo, debido a la escalada de tensiones en el Medio Oriente y el impacto directo en los precios de la energía.

Este jueves, el Promedio Industrial Dow Jones bajó 1.56% a 46,677.85 puntos, mientras que el S&P 500 cedió 1.52% a 6,672.58 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico bajó 1.78% a 22,311.98 enteros.

Desde que inició el conflicto armado, la caída en los índices es más pronunciada; para el Dow Jones la caída es del 4.70%, el S&P 500 pierde 3% y el Nasdaq 1.57 por ciento.

En lo que va del presente año, los referenciales se pintan de rojo. El Nasdaq cae 4%, el Dow Jones 2.88% y el S&P 500 2.53 por ciento.

Al finalizar el décimo segudo día de la guerra en Medio Oriente, los inversionistas se mantienen al tanto de la evolución del conflicto y cómo las disrupciones del paso en el Estrecho de Ormuz están influyendo en el incremento de los precios del petróleo.

Especialistas de Banorte consideraron que marzo inició con un fuerte aumento de la volatilidad y aversión al riesgo.

“El catalizador fue el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero. Las hostilidades continúan y se han extendido a otros países de la región. Entre los inversionistas, el enfoque inmediato está en las posibles disrupciones que el conflicto podría generar en el suministro de petróleo”, escribieron.

Resaltaron que esto se debe a la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz, que colinda con Irán y se ubica en el Golfo Pérsico. “Este corredor constituye la única ruta de salida al mar abierto de esa zona y se estima que es responsable del tránsito de alrededor de 20 al 25% del consumo mundial de petróleo y gas natural licuado”.

Por su parte, analistas de Banamex afirmaron que los principales índices de Wall Street registraron movimientos negativos, “debido a que los inversionistas se mantuvieron atentos a los precios del crudo, los cuales volvieron a superar los 85 dólares por barril, a pesar de que la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos aprobara la mayor liberación de reservas de emergencia de su historia, acordando descargar 400 millones de barriles, mientras los gobiernos buscan estrategias para contener el aumento de los precios del crudo”.

Además, los expertos detallaron que el conflicto en Medio Oriente ha paralizado el tránsito del Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

“Como consecuencia, el crudo se encuentra estancado en las terminales de carga, con los tanques de almacenamiento al límite de su capacidad, obligando a las industrias a frenar su producción, presionando aún más los precios al alza”, añadieron.

Sector energético se salva

En este contexto, únicamente uno de los 10 sectores del S&P 500 se situó en terreno positivo en lo que va del tercer mes del año. El sector de energía registró el mayor avance al capitalizar el incremento en los precios del petróleo, con 2.84 por ciento. Este desempeño estuvo impulsado por el buen comportamiento en las acciones de firmas como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips.

“A nivel sectorial, energía y servicios públicos se vieron beneficiados por el alza internacional en los precios del petróleo. Sin embargo, este impulso resultó insuficiente para aminorar las pérdidas generales del mercado”, de acuerdo con estrategas de Actinver.

Por el contrario, el sector que más cae en marzo es el de materiales con 7.13%, seguido del segmento industrial al descender 6.78% y consumo discrecional al retroceder 4.67 por ciento.

Bolsas mexicanas caen

Las bolsas de valores de México también apuntaron caídas en lo que va de marzo, al igual que sus pares estadounidenses.

El índice referencia S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, cayó 2.18% a 66,085.81 unidades.

Por su parte, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 2.26% a 1,311.58 unidades.

En marzo, el S&P/BMV IPC presenta una caída de 7.45% y el FTSE-BIVA pierde 7.36 por ciento.