Canciller De la Fuente consolida alianzas de México con socios del G7

En el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, en Canadá, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sostuvo una serie de encuentros bilaterales con sus homólogos de Canadá, India, Corea del Sur y el Reino Unido, centrados en fortalecer los vínculos económicos, de cooperación y diplomacia multilateral.

La reunión con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, marcó uno de los puntos más relevantes de la jornada. Ambos gobiernos se declararon listos para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026 y ratificaron su compromiso con el avance del Plan de Acción México–Canadá, acordado por sus mandatarios, meses atrás.

De la Fuente y Anand revisaron la agenda bilateral de las próximas semanas, incluyendo la visita a México del ministro de Comercio, Dominic LeBlanc. Entre los temas destacados estuvieron la cooperación agrícola, la conectividad portuaria y el fortalecimiento de los mecanismos laborales. En este punto, el canciller subrayó la importancia del memorándum de entendimiento recientemente firmado entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio del Trabajo de Canadá, que brinda mayor certidumbre a las y los trabajadores agrícolas mexicanos.

Asimismo, dialogaron sobre la necesidad de que las empresas mineras canadienses operen bajo los estándares ambientales acordados entre ambos países, en línea con los compromisos de desarrollo sostenible compartidos.

En paralelo, el canciller mexicano sostuvo encuentros con otros socios estratégicos. Con el ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, acordó continuar con proyectos conjuntos en inteligencia artificial y producción farmacéutica, incluyendo inversiones para la manufactura de vacunas y medicamentos en México. Jaishankar confirmó su visita a México para principios del próximo año y la realización del foro Raisina Dialogue en abril de 2026 en Mérida, Yucatán.

De la Fuente también se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, con quien coincidió en la relevancia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde México asumirá la presidencia en 2028. Ambos destacaron oportunidades de comercio e inversión en el marco del Plan México, que busca diversificar las relaciones económicas del país.

Mientras que, en su encuentro con la secretaria de Estado para Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo del Reino Unido, Yvette Cooper, conversaron sobre el fortalecimiento de los lazos comerciales, la cooperación en energías renovables y la necesidad de reformar el sistema multilateral, particularmente la Organización de las Naciones Unidas, ante los desafíos globales actuales.