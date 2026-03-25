Sheinbaum reitera respaldo de México a la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU

La presidenta Claudia ⁠Sheinbaum dijo este miércoles que México seguirá apoyando la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), después ⁠de ⁠que el Gobierno chileno liderado por José Antonio Kast le retiró el respaldo.

"Nosotros vamos a seguir con apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto", dijo Sheinbaum al ser consultada sobre el retiro del apoyo del gobierno de Kast, quien desde que asumió el poder el 11 de marzo había mantenido en espera su decisión sobre la postulación, promovida por el anterior gobierno de Gabriel Boric.

Chile informó el martes que desistía de apoyar la candidatura de Bachelet, propuesta en conjunto con Brasil y México, pero la exgobernante dijo que seguirá trabajando en su postulación a la ONU.

La presidenta mexicana dijo de Bachelet es "una mujer que busca la Paz en el mundo, que tiene una ⁠idea de la construcción de derechos ⁠y de la salida ⁠pacífica de los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como ⁠un organismo de resolución de conflictos internacionales y de una Carta de derechos para todas las personas en el mundo".

"Consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando. Vamos a ver Brasil. Si continúa también ⁠con este apoyo, porque éramos Chile, Brasil y México", agregó Sheinbaum Pardo.