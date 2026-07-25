China evacúa a 340,000 personas ante la llegada del tifón Noul

Las autoridades evacuaron a más de 340.000 personas y suspendieron las actividades laborales y los servicios ferroviarios en el sur de China ante la llegada del tifón Noul, que también ha provocado la cancelación de vuelos en Hong Kong.

Se prevé que el ciclón toque tierra en la costa entre Shenzhen y Haifeng, en la provincia de Cantón, a primera hora del domingo, informó el Centro Meteorológico Nacional de China.

El gigante asiático emitió el sábado por la noche una alerta roja por tifón, el nivel más alto de su sistema de cuatro niveles.

Según informó el servicio meteorológico chino, algunas zonas de Cantón y de las provincias vecinas de Hunan, Fujian y Jiangxi recibirán intensas lluvias, que se extenderán hasta la noche del domingo.

Al llegar a la costa, se espera que el tifón venga acompañado de vientos fuertes de entre 151 y 173 km/h.

Más de 340,000 personas ya fueron evacuadas en Cantón, reportó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Doce ciudades de esta provincia, entre ellas Cantón, Dongguan y Shantou, han suspendido "las clases, el trabajo, la producción, las operaciones comerciales y el transporte", ya sea total o parcialmente, agregó.

También se suspendió la totalidad del servicio ferroviario provincial durante el domingo, informó la cadena estatal CCTV.

En la vecina Hong Kong, las autoridades decretaron el sábado por la noche el tercer nivel de alerta por tifón y anunciaron la apertura de 28 refugios temporales.

No obstante, el Observatorio de Hong Kong indicó que consideraría elevar la alerta al segundo nivel a primera hora del domingo, dado que "los vientos locales se intensificarán significativamente durante la noche".

La autoridad aeroportuaria local informó el sábado que al menos 49 vuelos fueron cancelados y 238 sufrieron retrasos, mientras "se espera que un gran número de vuelos se vean afectados mañana".

La aerolínea Cathay Pacific anunció que canceló todos sus vuelos con destino y llegada a Hong Kong, entre la 01H15 (17H15 GMT del sábado) y las 18H00 (10H00 GMT) del domingo.

En tanto, el aeropuerto internacional de Shenzhen-Bao'an, en Cantón, indicó que las aerolíneas ajustarían los horarios de los vuelos del domingo, entre la mañana y el mediodía, "según las condiciones meteorológicas".

Este mes, el clima extremo ya ha causado estragos en el sur y el centro de China: 39 personas perdieron la vida cuando el tifón Maysak provocó inundaciones devastadoras en Guangxi.

Maysak también causó tormentas eléctricas y vientos huracanados que dejaron 11 muertos y 331 heridos en la provincia central de Hubei.