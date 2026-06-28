¿Qué significa el día del orgullo LGBT+?

El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT+, una fecha que busca promover la tolerancia, igualdad y dignidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans.

Esta conmemoración tiene sus raíces en los disturbios de Stonewall de 1969 en Nueva York, un evento que marcó el inicio del movimiento de liberación homosexual.

Cada año, las marchas del Orgullo se realizan en diversas ciudades del mundo, incluyendo la Ciudad de México, que celebró su primera marcha del Orgullo en junio de 1979.

El Día del Orgullo Gay se conmemora en diferentes fechas alrededor del mundo, sin embargo, en México, Estados Unidos y otros países occidentales, se celebra en junio, debido a un acto de protesta política sucedida en Nueva York.

“El término gay proviene del francés gai, puede ser traducido al castellano como feliz y se traslada ese vocablo al inglés, se cambia la i latina por la griega y esas esas personas empiezan a hablar del orgullo gay, no para resaltar la felicidad, sino para asumir el orgullo”, comenta César Torres, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.

En 1969 el panorama para las personas LGBTI+ era de restricción y de redadas policiacas en muchos países. En Estados Unidos, el clima de discriminación y represión hizo que en junio de ese año varias personas se reunieran en el bar Stonewall Inn. Estos individuos, sobre todo racializadas, personas negras, migrantes, asumidas como homosexuales, como trasvestis, lesbianas, decidieron unirse y enfrentarse a la policía en una revuelta que duró varios días.

“Después de esa revuelta se crea una manifestación en el espacio público y un grupo de personas deciden salir a las calles y decir que estaban orgullosas y orgullosos de asumirse como gays”, apunta el doctor Torres.

“En esa época era muy importante manifestarse, puesto que salir a la calle o asumir de manera pública que alguien era no heterosexual, era un acto político de muchísima valentía. En nuestros días está más naturalizado ello, pero entonces, recordemos, que la homosexualidad era considerada una enfermedad para organismos internacionales como la OMS” comenta el investigador del CIEG.

Aunque hay registro de acciones y manifestaciones en años anteriores a ésta, es partir de estos hechos, que muchos grupos deciden armar varias marchas y reivindicar el orgullo gay. Esta noticia sobre la revuelta en el bar en Nueva York y las posteriores marchas, llega a otros países, y es así cuando se empieza a fomentar de manera global el orgullo, que ahora ya no se traduce sólo como orgullo gay sino orgullo LGBTI+. Es por eso que en varios países y en México, en concreto la ciudad de México porque en otros estados la marcha es otros días, en la Ciudad de México sí se lleva a cabo el último sábado de junio para conmemorar la revuelta del Stonewall Inn.

La primera marcha en México

“México tiene sus propios matices”, comenta Torres Cruz, y continúa: “En 1968 estudiantes muy jóvenes de la UNAM y otros espacios educativos que se asumieron como no hetero decidieron juntarse y armar varios colectivos; 10 años más tarde se realiza la primera marcha en 1978, en la que aparecen personas asumidas como homosexuales y bajo ese termino se albergaban todas las identidades y prácticas no heterosexuales, en México todavía no llegaba la palabra gay deciden acudir a una marcha en conmemoración de la revolución cubana pero como bloques afiliados al orgullo homosexual; pero la primera marcha del orgullo homosexual, como se le conoce en México, se llevó al cabo el 21 de junio de 1979 con alrededor de cuarenta personas, y al menos tres colectivos de la Ciudad de México, salieron a las calles e, insisto, ese acto en esa época era un acto muy valiente, un acto político muy potente, poner en cuerpo sobre el espacio público, enfrentar a la policía con las redadas.

La bandera y las siglas LGBTI+

La bandera del Orgullo Gay fue creada en 1978 en Estados Unidos por el activista Gilbert Baker, lo que quiso enfatizar fue con la diversidad de colores que conforman el arcoiris, hacer una bandera que justo diera cuenta de la diversidad sexogenérica y afectiva. Esa bandera se convierte entonces en un icono muy importante para el movimiento LGTBI+.

Para el investigador del CIEG, la integración de más letras a las siglas ya conocidas, “tiene que ver con las demandas históricas de grupos que se suman a la comunidad.

En un inicio, se hablaba de orgullo homosexual nada más y el término homosexual englobaba a todas las personas y prácticas; es decir, a mujeres lesbianas, a personas asumidas como bisexuales, pero también quienes eran coloquialmente denominadas como vestidas o trasvestis, ahora las llamaríamos en algunos casos personas trans, por ejemplo”.

Con el pasar de los años y después de hablar del orgullo homosexual, hay grupos que piden tener un nombre más especifico a sus demandas y características identitarias que estuviera presente en estas siglas, porque el término homosexual asumía todas las diferencias al interior de este movimiento social.

¿Qué significa LGBTTTIQAP+?

L – Lesbiana: Mujer que se siente atraída afectiva y/o sexualmente por otras mujeres.

G – Gay: Hombre que se siente atraído afectiva y/o sexualmente por otros hombres (a veces se usa para referirse a cualquier persona homosexual).

B – Bisexual: Persona que se siente atraída por personas de más de un género.

T – Transgénero: Persona cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer.

T – Transexual: Persona que ha realizado una transición física y/o hormonal para adecuar su cuerpo a su identidad de género.

T – Travesti: Persona que se expresa con una identidad o estética de género distinta a la que se le asignó al nacer (según el contexto cultural, puede o no identificarse como trans).

I – Intersexual: Persona que nace con características sexuales biológicas que no encajan en las definiciones típicas de masculino o femenino.

Q – Queer: Término que abarca identidades disidentes o fluidas en cuanto a sexualidad y género (reapropiado como identidad política y personal).

A – Asexual: Persona que no experimenta atracción sexual (puede tener relaciones afectivas, románticas o de otro tipo). También puede referirse a aliados en algunos contextos.

P – Pansexualidad: Persona que se siente atraída afectiva y eróticamente hacia otras personas, con independencia del sexo asignado al nacer, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales.

+ – Representa a otras identidades no incluidas en las siglas anteriores, como agénero, no binario, demisexual, etc.Cabe recordar que las personas No Binarias son aquellas cuya identidad de género no se percibe dentro del binarismo tradicional hombre/mujer.