Aprobación de Trump sube tras mayor respaldo de hispanos y republicanos: Encuesta Reuters/Ipsos

El índice de aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió hasta el 41% en la última semana, a medida que los republicanos se mostraban más receptivos a su gestión del coste de la vida, una señal de que el nuevo enfoque del Gobierno en la asequibilidad podría estar apoyando su popularidad, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos.

La encuesta de seis días, que se cerró el lunes, mostró que la aprobación de Trump aumentó desde el 38% de finales del mes pasado, que fue el más bajo desde que regresó a la Casa Blanca en enero.

Trump comenzó su segundo mandato con una valoración del 47 por ciento.

Los republicanos obtuvieron malos resultados en un de elecciones estatales en noviembre, mientras los demócratas machacaban al Gobierno de Trump por la persistente alta inflación. Pero en las últimas semanas, Trump se ha mostrado más enérgico sobre el tema, reduciendo algunos de sus aumentos arancelarios y prometiendo combatir los altos precios de los alimentos.

Trump ha llegado a describir el enfoque de los demócratas sobre el tema como "un engaño". Está previsto que pronuncie un discurso sobre la asequibilidad y otras cuestiones económicas el martes en Pensilvania, un estado disputado en las elecciones nacionales. Varias carreras por el Congreso en Pensilvania el próximo año, cuando estén en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El rendimiento de Trump en el coste de la vida, donde obtuvo un 31% de aprobación, está entre sus puntuaciones de popularidad más. Pero esa cifra ha subido desde el 26% de finales de noviembre.

Un aumento de 10 puntos porcentuales entre los republicanos impulsó su número, y el 69% de los republicanos lo calificaron favorablemente en el tema. Alrededor del 85% de los republicanos aprueban su actuación general como presidente, frente al 82% del mes pasado.

Las tasas de inflación de Estados Unidos se dispararon bajo el mandato del predecesor de Trump en el cargo, Joe Biden, y después de derrotar a Kamala Harris, vicepresidenta de Biden, en las elecciones presidenciales de 2024. La inflación se ha mantenido elevada bajo el mandato de Trump, con un aumento de los precios del 3% en los 12 meses transcurridos hasta septiembre, por encima de la norma histórica de alrededor del 2 por ciento.

El repunte de la popularidad de Trump también se debe a un modesto aumento de su aprobación entre los hispanos, un grupo que se decantó por Trump en las elecciones del año pasado.

Alrededor del 34% de los hispanos en la última encuesta de Reuters/Ipsos dijeron que aprobaban la actuación de Trump en la Casa Blanca, frente al 32% a finales de noviembre.

La última encuesta recogió respuestas de 4,434 adultos estadounidenses de todo el país y se realizó por internet. Tenía un margen de error, una medida de precisión, de 2 puntos porcentuales en cualquier dirección.