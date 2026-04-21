La UE impone sanciones a dos entidades rusas vinculadas a la desinformación

El ⁠Consejo Europeo ha impuesto sanciones a dos ⁠entidades rusas que, según dijo este martes, están vinculadas a la propaganda y la desinformación procedentes de Moscú.

Las ⁠sanciones se impusieron a la ⁠plataforma mediática Euromore y a la Fundación para el Apoyo y la Protección de los Derechos de los Compatriotas que Viven en el Extranjero (Pravfond), de la que el Consejo afirmó en un comunicado que produce "contenidos jurídicos y analíticos (que) se utilizan sistemáticamente para reforzar los principales argumentos de desinformación del Kremlin".

Las autoridades rusas afirman que la Unión Europea ha restringido repetidamente la libertad de expresión al prohibir a los medios de comunicación que se atreven a cuestionar la propia visión del mundo de la UE.

Moscú niega que difunda desinformación y afirma que los líderes de la UE están exagerando intencionadamente la amenaza que supone Rusia para sus propios fines políticos.

Euromore y Pravfond no respondieron de ⁠inmediato a las solicitudes de comentarios.

La ⁠designación somete a las ⁠entidades a una congelación de activos y prohíbe a los ⁠ciudadanos y empresas de la UE poner a su disposición fondos, activos financieros o recursos económicos.

La UE ha impuesto sanciones a 69 personas y 19 entidades por actividades rusas que, según afirma, "socavan los valores fundamentales de la UE y de sus Estados miembros, así como su seguridad, ⁠estabilidad, independencia e integridad".