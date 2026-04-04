Cinco países de la UE piden un impuesto sobre ganancias extraordinarias de energéticas

Cinco países de ⁠la Unión Europea reclaman un impuesto sobre las utilidades extraordinarias de las empresas energéticas como respuesta al alza de los ⁠precios del combustible provocada por la guerra de Irán, según una carta de los ministros de Finanzas a la Comisión Europea a la que Reuters tuvo acceso el sábado.

Los ministros de Finanzas de Alemania, Italia, España, Portugal y Austria hicieron un llamamiento conjunto a ⁠favor de un impuesto a escala de la UE ⁠en una carta fechada el viernes. Tal medida podría ayudar a financiar ayudas para los consumidores ante los elevados precios de la energía y ser una señal de que "estamos unidos y somos capaces de actuar", afirmaron.

"Permitiría financiar ayudas temporales, especialmente para los consumidores, y frenar el aumento de la inflación, sin imponer cargas adicionales a los presupuestos públicos", escribieron los ministros.

"También enviaría un mensaje claro de que quienes se benefician de las consecuencias de la guerra deben aportar su granito de arena para aliviar la carga que recae sobre la población en general", afirmaron.

Los precios del petróleo y el gas se han disparado desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que ha provocado una crisis de precios similar a la que sufrió Europa tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, a pesar de que los países de la UE obtienen ahora más energía de fuentes renovables.

LA CARTA DESTACA LAS "DISTORSIONES DEL MERCADO"

En la carta dirigida al comisario de Acción por el Clima de la UE, Wopke Hoekstra, los ministros señalaron un impuesto de emergencia similar aplicado en 2022 para hacer frente a los elevados precios de la energía.

"Dadas las actuales distorsiones del mercado y las restricciones fiscales, la Comisión Europea debería desarrollar rápidamente un instrumento de contribución similar a escala de la UE, basado en una base jurídica sólida", escribieron.

La carta no ofrecía detalles sobre el nivel del impuesto sobre los beneficios extraordinarios que proponían los ministros, ni sobre a qué empresas debería aplicarse.

La Asociación Alemana de Combustibles y Energía, que representa a refinerías y gasolineras, afirmó que la impresión de que las empresas se estaban beneficiando injustificadamente era inexacta y que no había justificación para un impuesto sobre los beneficios ⁠extraordinarios.

"Nuestro objetivo principal es mantener el suministro de combustibles y carburantes en Alemania ⁠en unas condiciones cada vez más difíciles", afirmó en un ⁠comunicado enviado por correo electrónico.

El responsable de energía de la UE dijo el martes que se estaba considerando reactivar las medidas de crisis energética utilizadas en ⁠2022, incluidas propuestas para limitar las tarifas de la red y los impuestos sobre la electricidad.

La UE introdujo un conjunto de políticas de emergencia en 2022, después de que Rusia cortó el suministro de gas. Entre ellas se incluían un límite máximo a los precios del gas en toda la UE, un impuesto sobre las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas y objetivos para frenar la demanda de gas.

La fuerte dependencia de Europa de los combustibles importados la deja expuesta al impacto del conflicto de Oriente Medio en los precios mundiales de la energía. Los precios del gas en Europa han subido más de un 70% desde que comenzó la guerra entre Estados ⁠Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

El comisario de Energía de la UE, Dan Jørgensen, dijo que Bruselas estaba especialmente preocupada a corto plazo por el suministro europeo de productos petroleros refinados, como el combustible para aviones y el diésel.