Falta de recursos y moscas estériles complican la lucha de EU contra el gusano barrenador

El Gobierno ⁠de Estados Unidos está agilizando la aprobación de medicamentos y acelerando la concesión de subvenciones en el marco de ⁠su estrategia interinstitucional para combatir el gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito que amenaza al ya maltrecho ganado bovino del país.

Sin embargo, los recortes de personal y la escasez de una herramienta de prevención clave han suscitado inquietudes sobre la eficacia de la respuesta.

Un brote ⁠generalizado de la plaga podría suponer una ⁠amenaza de miles de millones de dólares para la industria cárnica, ya azotada por una larga sequía.

Los precios de la carne de vacuno se encuentran cerca de máximos históricos, lo que contribuye a la ansiedad económica de los estadounidenses a medida que se acercan las elecciones legislativas de noviembre, en las que el Partido Republicano del presidente Donald Trump luchará por mantener su escaso control del Congreso.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) lleva trabajando desde principios del año pasado con empresas de salud animal, funcionarios estatales de ganadería, grupos de agricultores y otras agencias federales para prepararse ante la posible incursión del gusano barrenador en Estados Unidos, según declaraciones de la agencia y entrevistas de Reuters.

Sin embargo, la agencia opera con un 25% menos de expertos en salud animal que a principios del segundo mandato de Trump, después de que cientos de ellos aceptaron un programa de incentivos económicos ofrecido para reducir el tamaño de la plantilla federal.

La preparación ha incluido la aceleración de los tratamientos contra el gusano barrenador para animales de granja y mascotas, la creación de una reserva de esos tratamientos en Texas y el envío de personal de refuerzo a las zonas de Texas donde se han confirmado casos.

"Llevamos preparados y preparándonos desde principios del año pasado para la reaparición en Estados Unidos", dijo el lunes la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, en una rueda de prensa en Kerrville, Texas, donde también afirmó que el USDA distribuirá 100 millones de dólares en fondos antes de lo previsto para nuevas tecnologías destinadas a combatir la plaga.

La agencia cuenta con más de 100 empleados que trabajan a tiempo completo en la lucha contra el gusano barrenador, informó Rollins el miércoles ante la Comisión de Agricultura del Senado. Hasta la ⁠fecha, el USDA ha confirmado siete casos de gusano barrenador en Texas y ⁠Nuevo México, que afectan a cinco vacas, una cabra y ⁠un perro.

Algunos ganaderos de Texas critican la respuesta del USDA hasta la fecha. Susan Storey, de 62 años, ganadera del condado de La Salle, ⁠dijo que las comunicaciones públicas de la agencia eran insuficientes para calmar sus preocupaciones sobre la propagación de la plaga.

"Solo queremos que se tomen más medidas", añadió.

MOSCAS ESTÉRILES El USDA se enfrenta a una escasez de una de sus herramientas clave contra las moscas del gusano barrenador: moscas macho estériles que se cruzan con las hembras, deteniendo así la reproducción.

El USDA está construyendo una instalación para producir más moscas estériles en Texas, pero no se espera que entre en funcionamiento hasta finales de 2027.

El USDA está desplegando 100 millones de moscas estériles producidas semanalmente en una planta de Panamá, pero las autoridades han señalado que se necesitan muchos millones más para hacer frente a ⁠la plaga.

"No tenemos suficientes (moscas) para llevar a cabo la campaña completa, pero sí tenemos suficientes para gestionar... el crecimiento de su desarrollo en Texas", dijo el subsecretario de Investigación del USDA, Scott Hutchins, en la rueda de prensa del lunes.