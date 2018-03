El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump respondió este martes, en un nuevo ataque a través de la red social Twitter, al ex mandatario Bill Clinton, que días antes había puesto en duda su inteligencia.

En un debate improvisado en una librería del estado de Nueva York, el 10 de diciembre, Clinton había afirmado respecto a Trump: "no sabe mucho. Una cosa que sabe es cómo conseguir que los hombres blancos enojados voten por él".

Los comentarios fueron escuchados por un editor de un periódico local presente en el lugar y divulgados el lunes por la publicación Politico.

Clinton también dijo que Trump lo llamó tras ganar las elecciones y sonaba sorprendentemente cordial tras haber conducido una ácida campaña.

Bill Clinton stated that I called him after the election. Wrong, he called me (with a very nice congratulations). He "doesn't know much" ...