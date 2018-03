Antes del inicio de la tan anunciada conferencia de prensa el portavoz del magnate inmobiliario afirmó que los informes en su contra de que Rusia ayudó a hackear la elección de noviembre pasado en Estado Unidos son obra de un "grupo hostil", deslindándose de alguna posible relación con el país que dirige Vladimir Putin.

Trump negó más temprano este miércoles furiosamente que Rusia tenga en su poder informaciones comprometedoras sobre él.

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump en su primera conferencia de prensa desde que ganó la presidencia sugirió que los servicios secretos difundieron las "tonterías" sobre el espionaje ruso y agradeció a los medios que no difundieron la falsa noticia, incluso medios que no me han tratado bien detalló.

Trump arrancó agradeciendo la decisión de las automotrices de mudar sus plantas e inversiones multimillonarias de México a EU. Agradeció a Ford y a Fiat Chrysler, y dijo que espera que General Motors sigan el mismo camino y anuncie inversiones en EU y cierre plantas en otros países.

El presidente electo que tomará posesión de la Casa Blanca el 20 de enero próximo, aseguró que será el mayor productor de empleo que Dios creo en Estado unidos, y lo digo muy en serio dijo , mientras prometía este miércoles crear más puestos de trabajo que sus antecesores.

Trump celebró la decisión de Ford y de la automotriz japonesa Toyota de invertir en Estados Unidos, y agregó que espera que otras empresas, entre las que destacó a General Motors, tomen decisiones similares.

Asimismo, indicó que habrá una gran noticia sobre inversiones en Estados Unidos en los próximos días.

En magnate neoyorquino aseguró que el problema de la violación de información en Internet es un tema muy grave.

El futuro presidente de Estados Unidos dijo que sería "una ventaja" si tiene una buena relación con el presidente ruso Vladimir Putin, pero admitió que no será fácil ser aliados.

"Si a Putin le gusta Donald Trump, considero eso como una ventaja, no como un lastre, porque tenemos una relación terrible con Rusia y puede ayudarnos a combatir al Estado Islámico", dijo, cuando se le cuestionó sobre su relación con el país europeo dijo no tener tratos con Rusia, ni acuerdos ni contratos en Moscú, no tengo ningún préstamo , aseguró.

"Sobre el pirateo, creo que fue Rusia, pero también creo que hemos sido pirateados por otros países, otras personas", afirmó. Sostuvo asimismo que el dossier con memos rusos que posee información comprometedora pero no verificada sobre él es "un informe falso". "Son todas noticias falsas. Son cosas mentirosas".

"Yo podría administrar mis negocios y la presidencia de Estados Unidos, pero no quiero hacerlo", dijo Trump sobre el tema de conflicto de interés que representaría su imperio inmobiliario con sus funciones en la oficina oval. Trump aseguró que se separará de sus empresas y que él ya no las manejará pasando el control a sus hijos.

Sobre este tema uno de sus abogados, Sheri Dillon, dijo que la organización Trump será puesta en un fideicomiso antes del 20 de enero cuando tomara las riendas del país más poderoso del mundo para no utilizar la presidencia para su beneficio personal.

Trump dijo que cedió su imperio inmobiliario a sus dos hijos varones, Eric y Donald Jr, y afirmó que esto evitará los conflictos de interés con su nuevo empleo como presidente. "Mis dos hijos aquí presentes, Don y Eric, van a dirigir la empresa. La dirigirán de manera muy profesional. No me hablarán del tema", dijo Trump.

Su hija Ivanka, precisó, también cortará los lazos con el imperio Trump y se concentrará en la instalación de su familia en Washington, donde su esposo Jared Kushner trabajará como alto asesor en la Casa Blanca.

Trump es dueño de una amplia variedad de campos de golf y hoteles en todo el mundo, todas las ganancias generadas en los hoteles de Trump por gobiernos extranjeros serán donados al Tesoro de Estados Unidos.

Trump prometió que sí construirá el muro fronterizo con México y que se lo cobraría a través de un impuesto, aunque no profundizo en el tema. Detalló que las negociaciones con el gobierno mexicano para financiar el muro comenzarán cuando asuma el cargo el próximo viernes.

"No es una cerca. Es un muro", afirmó Trump en su primera conferencia de prensa en 167 días. "No quiero esperar un año o un año y medio" para empezarlo, añadió. "México pagará por él (...) sea a través de un impuesto o de un pago, es menos probable que sea un pago", dijo.

Afirmó que el vicepresidente electo, Mike Pence, "lidera un esfuerzo para obtener aprobaciones finales de parte de varias agencias y el Congreso para comenzar (a construir) el muro".

El presidente electo aseguró que México se ha aprovechado de los Estados Unidos y no los culpo dijo; sin embargo, ya no permitiremos que eso pase. México ha sido tan agradable, respeto a la gente de México, amo a la gente de México , dijo.

Asimismo, Trump alabó al gobierno de México, y a su población, pero indicó que el país pagará por el muro fronterizo, aunque precisó que el costo inicial sería sufragado por el Congreso. Explicó que luego de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México, lo que tomaría cerca de un año y medio, a su juicio, ese país pagaría por el muro. Añadió que hay muchas maneras en que México podría reembolsar estos recursos.

Trump anunció un "gran impuesto fronterizo" a las empresas estadounidenses que sean deslocalizadas al extranjero como lo había estado manejando desde su victoria electoral en noviembre pasado.

"Si usted quiere mudar su fábrica y por ejemplo la construirá en México y fabricará sus aires acondicionados o coches o lo que sea y lo venderá a través de una frontera muy, muy fuerte, no una frontera débil como es ahora en realidad no tenemos frontera, es un colador agujereado se equivocan. Van a pagar un gran impuesto fronterizo", advirtió el presidente electo de Estados Unidos, que llegará a la Casa Blanca en apenas nueve días.

Además, Trump arremetió contra la industria farmacéutica estadounidense, acusándola de ser un "desastre" por vender en Estados Unidos medicamentos fabricados en el extranjero y salir "indemne" pese a ello.

"Nuestra industria farmacéutica ha sido un desastre. Va de un lado a otro. Tenemos que hacer volver a nuestra industria farmacéutica", dijo el futuro presidente a la prensa en Nueva York.

(Con información de AFP y Reuters)

