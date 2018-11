Montevideo. El secretario general de la OrganizaHeading 2ción de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que la situación que atraviesa Venezuela, con una migración que supera 3 millones de personas, ya no es una “crisis”. “Es una tragedia”, dijo a El Observador.

—¿Existe algún tipo de antecedente de una crisis humanitaria de este tipo en América Latina?

No. Las características de la crisis humanitaria venezolana hacen que sea única en la historia de América Latina. La escasez de medicamentos, la precariedad absoluta del sistema de salud, a lo que se suma la dilapidación de las reservas de hidrocarburos, la corrupción rampante en todos los niveles de gobierno, la eliminación del Estado de Derecho, las violaciones continuas de los derechos humanos, entre otras, si bien no es la primera vez que ocurren, es de una escala que no se vivía desde hace por lo menos 50 años.

—¿De qué nivel de migración estamos hablando?

La semana pasada, Naciones Unidas indicó que el éxodo venezolano ya alcanza 3 millones de personas, casi la población total del Uruguay, y los pronósticos indican que si no hay cambios, aumentará.

—¿Cómo valora que ha sido la respuesta de los países de América del Sur ante la crisis?

Si bien hay matices y diferencias en las reacciones de algunos países sudamericanos en función de sus niveles de compromiso previo con el chavismo, existe un grupo de países que en diferentes formatos ha denunciado la crisis humanitaria, el deterioro democrático y las violaciones a los derechos humanos. Algunos de ellos, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, junto a Canadá, en un accionar histórico, apoyaron la denuncia por crímenes de lesa humanidad presentada por la Secretaría General de la OEA a la Corte Penal Internacional.

—¿Cuál cree que es la solución para esta crisis humanitaria?

La solución es la redemocratización de Venezuela. Mientras esta dictadura corrupta y criminal siga en Venezuela será imposible resolver el problema de fondo y causa fundamental de esta crisis humanitaria. Seguimos insistiendo en la necesidad de abrir un canal humanitario que permita el ingreso de la ayuda internacional. Venezuela necesita un gobierno de transición que pueda crear un sistema electoral legítimo

—¿Sigue creyendo que la responsabilidad para proteger (una doctrina que establece que cuando un Estado no es capaz de cumplir con su responsabilidad de proteger a su población, esa obligación se transfiere a la comunidad internacional con la correspondiente pérdida de soberanía) es aplicable al caso de Venezuela?

El régimen atropella los derechos de los venezolanos escudado en la idea de soberanía como un derecho y no obligación, la responsabilidad de proteger a los venezolanos en Venezuela y fuera ya ha caído en manos de la comunidad internacional. La realidad objetiva es que todos los países que integran la OEA tienen responsabilidad de proteger. Todos saben que la responsabilidad de proteger es primera y fundamentalmente del Estado sobre su propia población. Cuando el Estado fracasa en esa protección o deja de ejercerla deliberadamente (como ocurrió en Rwanda, en Sudán del Sur, en Yemen, en Siria, y como está ocurriendo en Venezuela), la responsabilidad pasa a ser de los demás estados porque lo fundamental es proteger las vidas humanas.