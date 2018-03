París. François Fillon, candidato de la derecha francesa y favorito a la presidencia, negó haber dado empleo ficticio a su esposa Penelope y se dijo dispuesto a renunciar a su candidatura si es acusado.

No hay la más mínima duda, mi esposa trabajó como colaboradora parlamentaria para mi durante años , aseguró Fillon el jueves por la noche en el noticiero televisivo de TF1, un día después de que se inició una investigación preliminar por desvío de fondos públicos .

Corrigió mis discursos, recibió a muchas personas que yo no podía ver, me representó en manifestaciones, asociaciones, me hacía la síntesis de las informaciones de prensa y me hacía llegar las peticiones de las personas , dijo.

Fillon, envuelto en una polémica tras las revelaciones, entregó el jueves documentos justificativos a la justicia.

El semanario satírico Le Canard Enchaîné reveló el miércoles que Penelope Fillon, quien se presentaba como ama de casa, cobró entre 1998 y el 2012 un sueldo como asistente parlamentaria de su marido y luego de su suplente en el Parlamento por un total de cerca de medio millón de euros.

Fillon denunció el carácter abyecto de esta acusación, que consiste en afectar a mi mujer para afectarme , a tres meses de las elecciones al Elíseo.

En Francia no es ilegal que un diputado contrate a miembros de su familia, siempre y cuando realicen una función concreta, lo que la fiscalía financiera intentará determinar con una investigación preliminar por desvío de fondos públicos, abuso de bienes sociales y encubrimiento.

El abogado del exprimer ministro, Antonin Lévy, entregó el jueves los documentos justificativos a la fiscalía financiera de París. Estos documentos deben dar fe del trabajo realizado por su mujer.

Mantuve una reunión con los magistrados de la fiscalía nacional financiera y aproveché para entregarles los documentos , dijo a la AFP Antonin Lévy unos minutos después de salir de las oficinas.

Acordamos hablar con ellos todas las veces que sean necesarias , dijo el abogado.

Estas acusaciones caen en muy mal momento para el exprimer ministro del expresidente Nicolas Sarkozy (2007-2012).

Su principal contrincante es la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen.