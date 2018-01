El presidente Donald Trump lanzó un dardo en contra de su antiguo estratega y presidente de campaña Stephen (Steve) K. Bannon, al cuestionar su estabilidad mental, honestidad e influencia política.

“Stephen K. Bannon no tiene nada que ver conmigo o con mi Presidencia. Cuando fue despedido, no sólo perdió su trabajo, perdió la cabeza”. Trump no tuvo el mínimo pudor de revelar su enfado con Bannon.

“Steve era un miembro del personal que trabajó para mí después de que yo ya había ganado la nominación (como candidato republicano) al derrotar a diecisiete candidatos”.

“Ahora que está solo, Steve está aprendiendo que ganar no es tan fácil. Steve tuvo muy poco que ver con nuestra histórica victoria, que fue lograda gracias a los hombres y mujeres olvidados de este país. Sin embargo, Steve sí tuvo que ver con la derrota de un escaño en el Senado, Alabama, retenido por los republicanos durante más de 30 años. Steve no representa mi base”.

La declaración de Trump se produjo después de que Bannon criticara al presidente y a su familia durante varias entrevistas recientes, burlándose de su capacidad intelectual, criticando las actividades de la Casa Blanca y quemando a Jared Kushner y a Donald Trump Jr.

Bannon vertió críticas contra Trump en un libro del periodista Michael Wolff, publicado en línea.

Las palabras de Trump pueden ser parte de un objetivo: relajar a los republicanos que desde tiempo atrás habían estado inquietos por la presencia de Bannon en la Casa Blanca. Otro escenario es que se trate de una estrategia tipo reality show, en donde el presidente despide a un concursante y tiempo después lo acerca nuevamente a su círculo.

El libro Fire and Fury: Inside the Trump White House pinta un retrato poco halagador de la campaña y la administración de Trump. Lo escribió Wolff, quien pasó varios meses en la Casa Blanca, generalmente en la oficina de Bannon. El libro pinta a Trump como un bufón involuntario que no lee, no puede resolver las prioridades políticas y es incapaz de manejar un elenco de asesores que se pasan la vida luchando.