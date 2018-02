El secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, llegó a Egipto al inicio de una gira por cinco naciones que coincide con un aumento en las tensiones regionales y la inquietud por las políticas del gobierno del presidente Donald Trump en Oriente Medio.

Su llegada a El Cairo se produce un día después de que Israel llevó a cabo una ola de ataques aéreos en Siria tras interceptar un dron iraní que se infiltró en su espacio aéreo y un F-16 israelí fue derribado a su regreso de Siria. Fue la incursión israelí más seria en este país desde que comenzó la guerra en el 2011.

En Egipto, así como en Kuwait, Líbano y Jordania, la otra escala de la gira árabe, Tillerson seguramente escuchará fuertes críticas a la reciente decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. La medida enfureció a los aliados árabes de Washington y socavó las posibilidades de una la reanudación de las estancadas negociaciones entre israelíes y palestinos.

Funcionarios de Estados Unidos reconocieron el viernes que la mayoría de las discusiones de Tillerson serán difíciles, señalando que aquellas con Turquía probablemente serán especialmente espinosas dada la acción militar turca contra los rebeldes kurdos respaldados por Estados Unidos en el norte de Siria y la creciente retórica antiestadounidense en Ankara. Pero los funcionarios dijeron que la diplomacia es necesaria para consolidar los avances logrados frente al Estado Islámico y restablecer la estabilidad regional.

Tillerson se reunirá con el presidente Abdel-Fatá el-Sisi en El Cairo el lunes, tres días después de que el líder egipcio ordenó a sus fuerzas de seguridad lanzar una gran ofensiva contra militantes islámicos en la península del Sinaí, el delta del Nilo y el desierto occidental.

Netanyahu defiende ataque

El primer ministro de Israel dijo que su país propinó “serios golpes” a las fuerzas iraníes y sirias y prometió tomar medidas adicionales contra sus adversarios.

“Ayer (sábado) dimos serios golpes a las fuerzas iraníes y sirias”, dijo Netanyahu. “Hemos dejado totalmente claro a todo el mundo que nuestras reglas de acción no han cambiado lo más mínimo. Seguiremos atacando tras cada intento de atacarnos. Ésta ha sido y seguirá siendo nuestra política”.

Israelí ha intentado mantenerse alejado de la guerra civil que se libra en la vecina Siria desde el 2011, aunque llevó a cabo ataques aéreos periódicos contra presuntos cargamentos de armas que se cree iban dirigidos al grupo libanés Jezbolá, aliado de Irán y Siria. Pero a medida que el conflicto sirio parece apaciguarse, las autoridades israelíes mostraron su creciente alarma porque Teherán y sus aliados chiitas tengan una presencia permanente en Siria.

La operación del sábado envió un mensaje claro a Irán, dijeron líderes israelíes.

“Nosotros no sólo hablamos, actuamos”, dijo a The Associated Press Yoav Galant, que forma parte del Consejo de Seguridad de Netanyahu. “Creo que los sirios entienden también ahora que el hecho de que estén alojando a iraníes en suelo sirio los perjudica”.

Por lo pronto, difícil gira de trabajo para Tillerson.