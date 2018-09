La Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Camexa) “ya no tiene mucho interés” en la formación dual, confiesa Ulises Domínguez, gerente de ese programa y autor de la versión mexicana, creada a partir del esquema que se ha manejado desde hace décadas en Alemania. El organismo quedó desilusionado por la falta de compromiso del gobierno federal actual con los jóvenes.

Por este motivo, Domínguez espera que la próxima administración defienda esta alternativa de capacitación y empleo para cientos de jóvenes. Alguna vez, en una entrevista, oyó hablar al respecto a Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Me dio tranquilidad escuchar que sabe de este programa, porque si estará al frente de la SEP, podremos seguir”. Sin embargo, duda de que tenga conocimiento claro de lo que implica la formación dual. Tener noción no es suficiente, “va a requerir saber a profundidad para pulir” las imperfecciones, considera.

El Modelo Mexicano de Formación Dual fue creado por la SEP en conjunto con la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica y la Cámara Mexico–Alemana de Comercio. Se implementó por primera vez en el ciclo escolar 2013-2014 en 11 estados del país. Es un programa exclusivo para bachillerato e incluye dos tipos de carreras técnicas: las de corte industrial y las de servicios. Los últimos datos oficiales disponibles en la página de la SEP indican que a diciembre del 2017, el programa incluía a 6,000 estudiantes, 216 escuelas y 839 empresas distribuidas en 29 estados.

Para Domínguez, la falta de seguimiento a los alumnos, de protección para ellos y los empresarios en caso de algún conflicto, atraso en el pago de las becas por parte de la SEP y la ausencia en el convenio de la Secretaría del Trabajo y previsión Social, así como de la Secretaría de Economía son algunas de las fallas que hay actualmente, puntualiza.

A su parecer, hace falta una ley que, como en Alemania, establezca mecanismos de protección para los jóvenes y los empresarios. Las instituciones educativas no deben “desentenderse” de sus alumnos porque ya no están acudiendo a sus aulas, sino a una empresa, enfatiza. “Es formación dual”, no de una sola parte. Hasta ahora el equipo del presidente electo no se ha acercado a la Camexa para hablar sobre este programa.

Por su parte, José Luis Hotema, presidente del Clúster Automotriz Laguna, que agrupa a 200 empresas e instituciones del ramo automotriz en Coahuila, considera que el programa de formación dual existente no está empatado con las necesidades de la industria y que, para que funcione, el sector industrial deberá tener más voz porque sabe cuáles son sus necesidades de mano de obra. “El apoyo económico a los jóvenes debe ser una responsabilidad compartida, pero quien debe tener más porcentaje de ésta es el gobierno”.

