Presumir de éxitos pasados que no aportan nada es un mal comienzo en una entrevista de trabajo. Tampoco es buena idea mentir con asuntos como el dominio del inglés. Ni una ni otra cosa te ayudará a superar la última fase del proceso de selección para acceder a un puesto de trabajo.

Aunque pueda parecer una obviedad, mentir es lo último que debes hacer en una entrevista laboral: además de no conseguir el empleo, según quien sea el entrevistador, puede ser una mancha en tu currículo. El colectivo de reclutadores no es muy numeroso y si alguno de ellos detecta a un candidato tóxico no tardará mucho en poner en antecedentes a sus colegas de profesión, sobre todo si se trata de profesionales que trabajan en alguno de los grandes grupos de intermediación laboral -aquellos que ponen en contacto a candidatos con empresas-.

Gina Aran, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), autora de Comunicación persuasiva para la entrevista de trabajo (Editorial UOC) y socia directora de grupo Humannova, propone diez claves para afrontar este cara a cara previo y determinante para firmar un contrato laboral: