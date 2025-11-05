Todo sobre la Feria de Afores en Guadalajara: fechas, trámites y requisitos

Guadalajara recibirá su primera Feria de Afores antes de que termine 2025. Del 28 al 30 de noviembre se realizará el evento organizado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), cuyo objetivo es acercar la cultura previsional y fortalecer la educación financiera entre los tapatíos.

La Consar informó que Jalisco cuenta con 2 millones de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y más de 4.3 millones de personas con una cuenta individual afore. Esta será la primera ocasión que una Feria de Afores se lleva a cabo en ese estado, lo que representa una oportunidad única para la región.

La feria se instalará en Paseo Alcalde, en el centro de Guadalajara, Jalisco, y operará de 9:00 a 18:00 horas. La entrada y los trámites son gratuitos, salvo los relacionados con la obtención de actas del Registro Civil, que tienen un costo.

El evento más importante de México en materia de ahorro para el retiro reunirá en Guadalajara a las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), así como a dependencias como el IMSS, ISSSTE, Condusef, SAT, Infonavit, Renapo, Profedet y el Registro Civil de Jalisco.

Servicios y trámites disponibles

Durante tres días, las personas asistentes podrán realizar más de 40 trámites relacionados con su cuenta afore, entre los que destacan:

Localización de cuenta

Solicitud de estado de cuenta o detalles de movimientos

Registro en la Afore de su elección

Conformación del expediente de identificación del trabajador

Retiros parciales y totales de recursos

Unificación y separación de cuentas

Designación de beneficiarios

Trámite de devolución de recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar

Además de los trámites, la Feria de Afores ofrecerá pláticas informativas sobre ahorro para el retiro, vivienda, prevención de fraudes (coyotaje), cálculo de pensiones y actividades lúdicas para fortalecer la educación previsional, informó la Consar.

Requisitos para realizar trámites

Quienes deseen realizar trámites deberán presentar identificación oficial, Número de Seguridad Social, CURP y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Jalisco ocupa el quinto lugar nacional en número de cuentas individuales, después de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Puebla, con más de 4.3 millones. Por ello, llevar este evento a Guadalajara representa una oportunidad para que las personas trabajadoras resuelvan trámites relacionados con su pensión en un solo lugar y sin dar tantas vueltas, refirió la Consar.

