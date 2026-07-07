Movilizaciones HOY 7 de julio en la CDMX: Marchas, bloqueos, rodadas y lluvias complicarán movilidad

La Ciudad de México enfrentará este martes 7 de julio una jornada con diversas movilizaciones sociales, rodadas ciclistas, eventos masivos y pronóstico de lluvias que podrían provocar afectaciones a la circulación en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), durante el día se tienen previstas seis concentraciones, dos rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, por lo que se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar sus traslados y considerar vías alternas.

Jornada de búsqueda en la colonia Doctores

Desde las 08:00 horas, el colectivo Lirios Buscadores Izcalli realiza una jornada de difusión de fichas de búsqueda en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en la colonia Doctores.

La actividad busca visibilizar el caso de Adrián Hernández, adolescente desaparecido desde julio de 2025 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, además de exigir avances en las investigaciones.

Protesta frente a la Embajada de Alemania

Desde las 07:00 horas, integrantes del colectivo ambientalista Aquí ¡No! se concentraron frente a la Embajada de Alemania, en avenida Horacio 1506, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Los manifestantes rechazan la construcción de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, Sinaloa, al considerar que representa un riesgo para el ecosistema y vulnera los derechos de comunidades indígenas Yoreme-Mayo. No se descartan afectaciones viales ni una nueva movilización durante la tarde.

Otras movilizaciones previstas

La agenda contempla diversas concentraciones durante la tarde en distintos puntos de la capital:

13:00 horas: Integrantes del Gran Consejo del Anáhuac acudirán a la Secretaría de Gobierno para solicitar su incorporación a programas de vivienda.

17:00 horas: El Congreso LGBTIQ+ de México realizará un mitin frente a la Secretaría de Marina, en Coyoacán, para denunciar un presunto caso de discriminación.

17:00 horas: La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina sostendrá una reunión en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para definir próximas acciones y expresar solidaridad con Palestina y colectivos de búsqueda.

17:30 horas: El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos "Hasta Encontrarlos" protestará frente a la Secretaría de Gobernación para exigir avances en el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Además, durante el día el Movimiento de Regeneración Sindical realizará una recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la alcaldía Benito Juárez.

Rodadas ciclistas también impactarán la circulación

La SSC informó que este martes habrá dos rodadas ciclistas que podrían generar afectaciones temporales en vialidades principales.

La primera, organizada por People for Bikes Roma, inició a las 06:50 horas con destino al Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán. La segunda, de Xochimilco en Bici, está programada para las 20:00 horas con recorrido hacia el Reloj Otomano, en el Centro Histórico.

Lluvias podrían agravar el tránsito

El pronóstico meteorológico prevé temperaturas de entre 14 y 24 grados, así como lluvias entre las 15:00 y las 23:00 horas.

Las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, reducción de la visibilidad y congestionamientos en diversas vialidades, especialmente en zonas como Polanco, Centro Histórico, Coyoacán, Ciudad Universitaria y la colonia Doctores.

Las autoridades recomiendan salir con anticipación, mantenerse atentos a los reportes oficiales y consultar aplicaciones de navegación en tiempo real para evitar contratiempos.