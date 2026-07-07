El déficit de trabajo decente que afecta a 435 millones de personas en el mundo: OCDE

El mercado laboral global reporta una tasa de desempleo promedio de 4.9%, un retorno a los niveles previos a las crisis recientes, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con las estimaciones presentadas en el informe Perspectivas del empleo de la OCDE 2026, el desempleo convive con un déficit de trabajo decente que afecta a 435 millones de personas en el mundo.

La tasa de informalidad global se mantiene en 58% de la población ocupada, lo que limita el crecimiento del salario real frente a los costos de vida actuales.

En el caso de México, la OCDE apunta que el mercado laboral mexicano replica esta tendencia de alta ocupación y debilidad estructural. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sitúa la tasa de desocupación abierta en 2.6% de la Población Económicamente Activa, una de las cifras más bajas entre los países miembros de la OCDE.

No obstante, la tasa de informalidad laboral alcanza 54.3%, lo que significa que 32.2 millones de trabajadores carecen de acceso a la seguridad social y prestaciones de ley.

Por el lado del empleo formal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registra un total de 22.3 millones de puestos de trabajo asegurados, con un crecimiento anual que ronda el 2.1%. “Este avance es impulsado principalmente por el sector de la construcción, con un alza anual de 4.8%, y la industria manufacturera, que reporta un incremento de 2.3% impulsado por los efectos de la relocalización de empresas en las regiones del norte y bajío”.

A pesar de los niveles mínimos de desempleo, los indicadores de calidad del empleo muestran rezagos, ya que la subocupación se mantiene en 7.4%, afectando a 4.4 millones de personas que requieren trabajar más horas.

Asimismo, los registros de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) señalan que el 32% de la población ocupada percibe ingresos que no superan un salario mínimo general, lo que define el principal reto para la política laboral en términos de poder adquisitivo y distribución del ingreso.