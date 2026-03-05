Acciones de Broadcom suben más de 4% en Wall Street tras reporte financiero

Las acciones de Broadcom, empresa tecnológica global que diseña y suministra soluciones de semiconductores, suben en la jornada de este jueves en Wall Street, luego que reportó resultados trimestrales que superaron las expectativas del mercado.

Los papeles de la tecnológica escalaban 4.47% y se venden en 331.71 dólares cada una, con lo que se encamina a registrar su mayor alza desde el 6 de febrero, cuando escaló 7.22 por ciento.

La firma obtuvo ingresos totales por 19,311 millones de dólares, un incremento del 29% respecto al año anterior.

Un beneficio por acción de 2.05 dólares, superando la estimación del mercado que eran de 2.03 dólares.

En cuanto a los ingresos por Inteligencia Artificial, alcanzaron los 8,400 millones de dólares, un crecimiento interanual del 106 por ciento.

Además, la compañía también presentó una guía sólida para el siguiente trimestre, anticipando ingresos cercanos a 22,000 millones de dólares, por encima de las estimaciones del mercado, con alrededor de 10,700 millones provenientes de productos ligados a inteligencia artificial.

Analistas de Actinver Casa de Bolsa, afirmaron que “Broadcom reportó resultados trimestrales que superaron las expectativas, impulsados por la sólida demanda de chips para inteligencia artificial, lo que ha brindado soporte al sector tecnológico en las operaciones extendidas”.

Añadieron que “el crecimiento está siendo impulsado por un número creciente de clientes de gran escala que desarrollan modelos de IA, así como por la transición del mercado desde la fase de entrenamiento hacia despliegues comerciales que requieren mayor infraestructura de red y aceleradores personalizados”.