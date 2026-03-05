Profuturo recibe la renovación de la insignia por el Compromiso en la Atención a Personas Adultas Mayores

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2026.- Profuturo recibió la renovación de la insignia “Compromiso en la Atención a Personas Adultas Mayores”, otorgada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en reconocimiento al cumplimiento sostenido de los Principios Básicos para la atención de las personas adultas mayores en el sector financiero y a la implementación de prácticas orientadas a garantizar un servicio digno, incluyente, igualitario y accesible.

La entrega se llevó a cabo el martes 3 de marzo en las oficinas corporativas de Profuturo, en un evento encabezado por el presidente de la CONDUSEF, el Licenciado Óscar Rosado Jiménez.

Esta renovación, obtenida originalmente en 2023, distingue la continuidad en la adopción de dichos principios, así como el cumplimiento de los informes trimestrales requeridos para refrendar esta distinción. Con ello, se consolida un modelo de atención centrado en la igualdad, la dignidad y la protección financiera de las personas adultas mayores, quienes representan un grupo prioritario para la institución.

Arturo García, Director General de Profuturo, señaló: “La revalidación de esta insignia confirma nuestro compromiso permanente con las personas adultas mayores. En Profuturo trabajamos todos los días para garantizarles una atención digna, clara e incluyente, fortaleciendo su protección financiera y contribuyendo a que vivan esta etapa con tranquilidad y seguridad.”

Como parte de este compromiso continuo, Profuturo ha implementado y fortalecido diversas iniciativas orientadas a mejorar la experiencia y la tranquilidad financiera de las personas adultas mayores. Entre ellas destacan adecuaciones físicas en sucursales para garantizar accesibilidad universal, como rampas, barandales y accesos adecuados, así como la disponibilidad de sillas de ruedas y mochilas de primeros auxilios en todas sus oficinas. Asimismo, mantiene el compromiso de adecuar oficinas para asegurar espacios más funcionales y accesibles en las sucursales que lo requieran.

Así mismo, la empresa ha impulsado la personalización de la experiencia del cliente mediante innovaciones en su modelo de atención basadas en el arquetipo del adulto mayor, lo que permite identificar necesidades específicas y ofrecer soluciones más claras, ágiles y empáticas. Este enfoque se refuerza con esquemas de atención preferente y herramientas tecnológicas que facilitan la identificación de clientes adultos mayores para agilizar su servicio. También se tiene el compromiso de robustecer los esfuerzos proactivos de comunicación, materiales impresos orientados a este segmento y pláticas sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro, que brindan información útil y oportuna sobre trámites y servicios que puedan requerir.

En materia de inclusión y educación financiera, la empresa impulsa programas dirigidos a personas adultas mayores, distribuye materiales informativos en sucursales y promueve charlas y contenidos enfocados en la toma de decisiones financieras informadas. De manera complementaria, colabora con el Museo Interactivo de Economía (MIDE) en iniciativas educativas que fortalecen la cultura financiera entre distintas generaciones, contribuyendo a la prevención y a la construcción de un mejor futuro financiero.

Estas acciones se acompañan de una cultura organizacional basada en la diversidad, la inclusión y el trato digno, que se refleja en voluntariados corporativos, capacitación continua del personal en atención con sentido humano y lenguaje claro, así como en la implementación permanente de mejoras orientadas a garantizar un servicio comprensible, adecuado y libre de discriminación.

Por su parte, Óscar Rosado Jiménez, presidente de CONDUSEF comentó que: “La forma en que una institución financiera atiende a las personas adultas mayores refleja su verdadero compromiso social. La renovación de esta insignia confirma que ponerlas al centro no es opcional, es una prioridad permanente.”

“Reconocemos el liderazgo de la CONDUSEF y en particular a su Presidente el Lic. Óscar Rosado, al impulsar la insignia por el Compromiso en la Atención a Personas Adultas Mayores, una iniciativa que fortalece la calidad del servicio y promueve una atención más humana e incluyente en el sistema financiero.” Finalizó Arturo García.

