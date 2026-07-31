¿El fisco te puede cobrar impuestos por una deuda que no pagaste al banco?

Dejar de pagar la tarjeta de crédito, un préstamo personal o de nómina u otro tipo de financiamiento no solo puede generar acciones de cobranza y problemas legales con tu acreedor, también que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) requiera los impuestos correspondientes por el monto que adeudas.

Ángel González, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, comenta que cuando una institución financiera reporta una deuda como incobrable ante las autoridades, la ley establece que se tiene que notificar al deudor esta situación y, teóricamente, éste debe cubrir las obligaciones fiscales correspondientes.

¿Cómo? En su próxima declaración de impuestos tendría que reconocer ese adeudo como un ingreso gravable y pagar el impuesto correspondiente al SAT.

Antes de la pandemia de Covid-19, dice, este tipo de avisos eran “muy comunes”; sin embargo, en los últimos años, “algo pasó y dejaron de serlo"; además, los bancos y otras instituciones financieras apostaron más por la conciliación y el diseño de otras alternativas de pago para recuperar su cartera vencida.

Es decir, declarar la deuda como incobrable y que ello genere pagos de impuestos es algo poco común, "rarísimo que pase", pero es posible recurrir a esa herramienta y que la autoridad fiscal envié uno de estos “famosos avisos”, comenta González.

En ese caso, lo que le recomendamos a la gente es ser asesorada por su contador, pagar lo que tenga que pagar al fisco, “pero, en realidad, no ha sucedido nada más allá de eso”.

El experto comenta que, como asociación especializa en la negociación de deudas, lo más preocupante es el tema legal, porque las instituciones financieras cada vez recurren más a procesos legales para recuperar el dinero que prestaron.

¿Me pueden demandar por una deuda?

La respuesta es sí. Puedes enfrentar un proceso legal como una demanda civil en caso de que no pagues tus compromisos financieros. Sin embargo, al tratarse de casos muy largos y costosos no es tan común que ocurran, pero ojo, esto no significa que no haya consecuencias por la acumulación de tus deudas, señala la consultoría Bravo.

La consecuencia inmediata es la afectación de tu historial en el Buró de Crédito, situación que inmediatamente te imposibilita obtener cualquier tipo de préstamo y puede complicar aún más situación financiera.

¿Qué hago si me demandan? En primer lugar mantén la calma y verifica que se trate de un proceso iniciado por la autoridad correspondiente. Si se trata de un proceso legal real, una autoridad se deberá identificar totalmente en tu domicilio con un escrito emitido por el juez donde se te expliquen los términos de la demanda.

En ese sentido, ten mucho cuidado de que se trate de una amenaza de que pueden demandarte y no firmes absolutamente ningún documento ni negocies bajo presión o intentos de extorsión.

"Si te encuentras en una situación en la que enfrentas una demanda civil debido a deudas pendientes, es crucial responder de manera adecuada y buscar asesoramiento legal si es necesario. Comprender los detalles de la demanda, los plazos y tus derechos legales es esencial para manejar la situación de manera efectiva", recomienda la reparadora de crédito.